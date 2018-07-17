Dünya Suriyeliler Golana ilerliyor İsrail askerleri bağırıyor
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Suriyeliler Golan'a ilerliyor: İsrail askerleri bağırıyor

Esed rejimi ve İran milislerinin hücum ettiği İsrail-Suriye sınır hattındaki muhalifler, Golan Tepeleri'ndeki çitlere doğru yaklaşıyor. İsrail askerleri, sınıra doğru gelenlere geri gitmeleri için bağırıyor.

Haber Merkezi Reuters
Esed rejiminin saldırılarından kaçan Suriyeliler, Golan Tepeleri yakınlarına doğru kaçtı. İsrail askerleri ise sınırda teyakkuzda.
Esed rejiminin saldırılarından kaçan Suriyeliler, Golan Tepeleri yakınlarına doğru kaçtı. İsrail askerleri ise sınırda teyakkuzda.

İsrail'in işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nden peş peşe 'son dakika' haberleri geliyor.

Rejim ve İran milislerinnin saldırılarından kaçan Suriyeli muhalifler, İsrail sınırına doğru kafileler halinde yaklaşıyor. Reuters haber ajansı, İsrail ordu birliklerinin sınıra doğru gelen kalabalığa geri gitmeleri için bağırdığını bildiriyor.

15 Mart 2011'de isyanın başladığı Dera'yı geçen hafta muhaliflerden alan Suriye ordu birlikleri ve İranlı destekçileri, muhaliflerin elindeki son bölge olan Golan Tepeleri çevresini bombardımana tutuyor. Reuters, İsrail-Suriye sınırını çizen bölgeye düşen bombaların ardından gökyüzüne yükselen dumanların fotoğraflarını servis ediyor.

Rejim ve İran milislerinin hücum ettiği İsrail-Suriye sınır hattındaki muhalifler, Golan Tepeleri'ndeki çitlere doğru yaklaşıyor...

Rusya'nın da hava saldırılarıyla destek verdiği rejim güçleri, Haziran ayının sonuna doğru güney sınırında operasyona girişmişti. Çatışmalar sınırında on binlerce sivil Dera'dan ayrılarak Ürdün ve İsrail sınırına doğru kaçmıştı. Dera'dan ayrılmayı reddeden bazı gruplar, muhaliflerin elindeki İdlib'e tahliye edilmişti.

Reuters, İsrail askerlerinin sınıra doğru gelenlere geri gitmeleri için bağırdığını bildiriyor.n

İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne sınır Kuneytra ilinin büyük bölümünü halihazırda askeri muhalif gruplar kontrol ediyor.

Sınırın güneyinde terör örgütü DEAŞ da halen Tasil denilen bölgede varlık gösteriyor.

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