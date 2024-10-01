Suriye'nin başkenti Şam'da üst üste patlamalar meydana geldi

İsrail’in Lübnan’ı işgale dönüşmesi beklenen yoğun saldırılarının tüm dünyayı etkileyecek yeni göç dalgasına yol açmasından endişe ediliyor. Suriye’ye gidenlerin sayısı şimdiden 100 bine ulaştı. Birçok kişi ülkeden ayrılmak için her yolu deniyor. Bu nedenle insan kaçakçılığının piyasası da oluşmaya başladı.