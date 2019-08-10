Dünya Suriyenin kuzeyinde bombalı saldırı 1 ölü
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Suriye'nin kuzeyinde bombalı saldırı: 1 ölü

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde motosiklete yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu bir sivil hayatını kaybetti, 6 sivil yaralandı.

Haber Merkezi AA
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Suriye'nin kuzeyinde Halep'in Azez ilçesinde motosiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir sivil yaşamını yitirdi, 6 sivil yaralandı.

Suriye-Türkiye sınırında Kilis ilinin karşısındaki Azez ilçe merkezinde bir motosiklete yerleştirilen bomba infilak etti.

Patlamada, ilk belirlemelere göre bir sivil hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Patlamanın etkisiyle çevredeki dükkanlar zarar görürken, çıkan yangına Sivil Savunma ekipleri müdahale etti.

Olay yerine intikal eden emniyet güçleri, çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi.

  • Güvenlik birimleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

YPG/PKK terör örgütü, Münbiç bölgesindeki unsurlarıyla sızdığı bölgede zaman zaman yerleşim merkezlerinde sivillere yönelik bombalı saldırılar gerçekleştiriyor.

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