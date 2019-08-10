Suriye'nin kuzeyinde bombalı saldırı: 1 ölü

Suriye'nin kuzeyinde Halep'in Azez ilçesinde motosiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir sivil yaşamını yitirdi, 6 sivil yaralandı.
Suriye-Türkiye sınırında Kilis ilinin karşısındaki Azez ilçe merkezinde bir motosiklete yerleştirilen bomba infilak etti.
Patlamada, ilk belirlemelere göre bir sivil hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Patlamanın etkisiyle çevredeki dükkanlar zarar görürken, çıkan yangına Sivil Savunma ekipleri müdahale etti.
Olay yerine intikal eden emniyet güçleri, çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi.
- Güvenlik birimleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
YPG/PKK terör örgütü, Münbiç bölgesindeki unsurlarıyla sızdığı bölgede zaman zaman yerleşim merkezlerinde sivillere yönelik bombalı saldırılar gerçekleştiriyor.