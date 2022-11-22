Dünya Suriyenin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPGnin saldırıları nedeniyle eğitime ara verildi
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Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'nin saldırıları nedeniyle eğitime ara verildi

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'nin sivillere yönelik saldırıları nedeniyle Cerablus ve Tel Abyad ilçelerinde eğitime ikinci bir duyuruya kadar ara verildiği bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Suriyenin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPGnin saldırıları nedeniyle eğitime ara verildi
Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'nin saldırıları nedeniyle eğitime ara verildi

Cerablus ve Tel Abyad'daki yerel meclis yetkililerinden edinilen bilgiye göre, PKK/YPG'li teröristlerce hedef alınan Karkamış ilçesinin karşısında Suriye topraklarında yer alan Cerablus ilçesi ile Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Tel Abyad'da tüm eğitim kurumlarının ikinci bir duyuruya kadar tatil edilmesi kararı alındı.

Yetkililer, kararın, PKK/YPG'nin sivil yerleşimlere yönelik artan terör saldırıları nedeniyle alındığını kaydetti.

Cerablus ve Tel Abyad'daki toplam 334 okulda yaklaşık 66 bin öğrenci eğitim görüyor.

Teröristler, dün Cerablus ilçesine de roket saldırıları düzenlemişti.

Arşiv
Arşiv

Cerabluslu sivillerden Ubeyda Bilal, yaptığı açıklamada, "Bugün okulların çalışmalarına ara verildi. Örgüt dün Karkamış ile Cerablus'un çevresini bombaladı." dedi.

Bilal, terör saldırılarının hedefi olan ilçede yaşayan ailelerin çocukları için korktuğunu belirterek, eğitime ara verilmesinin aileleri rahatlattığını söyledi.

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Gaziantepin Karkamış ilçesine terör örgütü YPGPKK mensuplarınca Suriyenin kuzeyinden roketli saldırı düzenlendi. Fotoğrafta, roketin isabet ettiği okul görülüyor.
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Terör örgütü YPGPKK üyelerince atılan 10 roket, Karkamış ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti.
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Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Saldırının ardından alev alan tır, bölgedeki itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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İçişleri Bakanı Süleymen Soylu, Suriyeden terör örgütü mensuplarınca Gaziantepin Karkamış ilçesine yönelik havan saldırısında 2 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
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Terör örgütü YPG/PKK'dan Karkamış'a roketli saldırı
Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 10 roket atıldı, saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.


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