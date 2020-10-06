Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde terör saldırısı: 14 ölü, 50 yaralı

Teknoloji

Sennheiser CX 400BT True Wireless ile kulakların pasını siliyor

Sennheiser, 70 yıllık tecrübesiyle kullanıcılara yeni ürünler sunmaya devam ediyor. Ses teknolojileri denince sektörün öncülerinden olan Sennheiser’ın en çok tercih edilen bluetooth kulaklıkları, saatlik pil ömrü, güncellenmiş ses kalitesi ve sesli asistan gibi geliştirilmiş versiyonlarıyla mükemmel sese ulaşmak isteyenlere teknolojik bir çözüm sunuyor.