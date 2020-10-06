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Dünya Suriyenin kuzeyindeki Bab ilçesinde terör saldırısı 14 ölü, 50 yaralı
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Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde terör saldırısı: 14 ölü, 50 yaralı

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde terör saldırısı: 14 ölü, 50 yaralı

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Bab ilçesi merkezinde, sivillerin yoğun olarak kullandığı bir noktada, kamyona yerleştirilen bomba infilak ettirildi. Terör saldırısı sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 14 sivil öldü, 50 sivil yaralandı.

Haber Merkezi AA
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde bombalı terör saldırısı düzenlendi.
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde bombalı terör saldırısı düzenlendi.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Bab ilçesi merkezinde, sivillerin yoğun olarak kullandığı bir noktada, kamyona yerleştirilen bomba infilak ettirildi. Terör saldırısı sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 14 sivil öldü, 50 sivil yaralandı.

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıları Bab'daki hastanelere nakletti.

Bölgeye intikal eden Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri enkaz altında kalan sivillere ulaşmaya çalışıyor.

Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde bombalı terör saldırısı
DÜNYA
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde bombalı terör saldırısı

Patlamanın ardından, çevrede geniş çaplı maddi zarar oluştu.

Bab ilçe merkezinde önceki gün yerel güvenlik güçlerinin bulunduğu kontrol noktasında gerçekleşen patlamada da 2 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı.

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Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

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