Suriye'ye insani yardımlar Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yeniden başlayacak

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan UNESCO açıklaması: Ayasofya cami olunca 'dünya mirası' statüsünü neden kaybedecek?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, BBC ve TRT World'de Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını değerlendirdi. Asıl sorunun Ayasofya'nın neden 1934'te müzeye çevrildiği olduğunun altını çizen Kalın, "Cumhuriyet 1923'te kuruldu, Atatürk bile 11 sene bekledi. Bu konu tarihi bir perspektiften araştırılmalı" ifadelerini kullandı. Kalın ayroca UNESCO'nun Ayasofya ile ilgili açıklamasını da değerlendirerek, "UNESCO'nun açıklamasını da gördük. Anlaşılması güç olan, Ayasofya cami olarak kullanılmaya başladığında neden 'dünya mirası' statüsünü kaybedecek olması. Bu camilere karşı bir ayrımcılık mı? Eğer bu karar alınırsa UNESCO'nun kriterleri sorgulanabilir olacaktır" diye konuştu.