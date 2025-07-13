Suriye'ye 'Tartus' can suyu: 800 milyon dolar kazanılacak

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli liman işletmecisi Dubai Ports World (DPW) ile Suriye Kara ve Deniz Sınır Kapıları Kurumu arasında 800 milyon dolarlık anlaşma imzalandı. Anlaşmayla Tartus Limanı'nın iyileştirilmesi ve geliştirilmesi hedefleniyor. Yatırımın 3 aşamada gerçekleşeceği ve 30 yıllık bir süreyi kapsadığını bildirildi.
Suriye'nin başkenti Şam'da gerçekleştirilen imza törenine, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, DPW Üst Yöneticisi (CEO) Sultan Bin Ahmed el-Sıleyyim, Suriye Kara ve Deniz Sınır Kapıları Kurumu Müdürü Kuteyba Ahmet Bedevi, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ülkelerin heyet temsilcileri katıldı.
İmza töreninin ardından Suriye Kara ve Deniz Sınır Kapıları Kurumu Müdürü Bedevi ve DPW CEO'su Sıleyyim ortak basın toplantısı düzenledi.
"Suriye'de kara ve deniz operasyonlarında yeni bir safha"
DPW CEO'su Sıleyyim de Tartus Limanı'nın taşıma ve yükleme kapasitesi açısından dünyanın en iyi limanlarından biri olacağını belirterek, Suriye'nin, sanayi taşımacılığı ve ihracat açısından büyük fırsatlar sunan önemli ekonomik varlıklara, özellikle de Tartus Limanı'na sahip olduğunu vurguladı.
30 yıllık bir yatırım
Sıleyyim, her türlü mal ve ürünün taşınmasına ve ihracatına imkan tanıyacak Tartus Limanı yatırımının 3 aşamada gerçekleşeceğini ve 30 yıllık bir süreyi kapsadığını bildirdi.
Mayıs ayında, BAE merkezli DPW ile Suriye Kara ve Deniz Sınır Kapıları Kurumu arasında, Tartus Limanı'nda çok amaçlı bir terminalin geliştirilmesi, yönetimi ve işletilmesini kapsayan bir mutabakat zaptı imzalanmıştı.