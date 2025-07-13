Suriye'ye 'Tartus' can suyu: 800 milyon dolar kazanılacak

Aylar süren müzakereler ve teknik incelemeler sonucunda şekillenen anlaşmanın, hem yatırımcı şirketin haklarını koruduğunu hem de Suriye devleti ile halkının çıkarlarını gözettiğini vurgulayan Bedevi,

"Bugün yalnızca teknik bir sözleşmeye değil, aynı zamanda Suriye'de kara ve deniz operasyonlarında yeni bir safhaya imza atıyoruz.