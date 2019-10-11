Dünya Süryani Kadim Vakfından Barış Pınarı açılaması Ülkemizin başlattığı Barış Pınarı Harekatını destekliyoruz
BARIŞ PINARI HAREKATI

Süryani Kadim Vakfı'ndan Barış Pınarı açılaması: Ülkemizin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyoruz

Süryani Kadim Vakfı, "Ülkemizin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyor, Suriye'de yaşayan insanların güvenliğini, bölgenin barış ve huzura kavuşmasını sağlamasını, operasyonda canları pahasına mücadele veren askerlerimizin sağ salim ülkelerine dönmelerini temenni ediyoruz." açıklaması yaptı.

Haber Merkezi AA
Beyoğlu Süryani Kadim Meryemana Kilisesi
Beyoğlu Süryani Kadim Meryemana Kilisesi

İstanbul Süryani Kadim Vakfı, Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın desteklendiği bildirildi.

Açıklamada, "Ülkemizin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyor, Suriye'de yaşayan insanların güvenliğini, bölgenin barış ve huzura kavuşmasını sağlamasını, operasyonda canları pahasına mücadele veren askerlerimizin sağ salim ülkelerine dönmelerini temenni ediyoruz." denildi.

Suriye'de kalıcı barışın sağlanması ve terör yuvalarının kurutulması için Türkiye'nin verdiği mücadelenin takdirle karşılandığı aktarılan açıklamada, "Şehit düşen askerlerimize Tanrı'dan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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