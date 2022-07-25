Dünya Susam Sokağının Rositasından siyahi çocuklara ırkçılık
AMERİKA

Susam Sokağı’nın Rosita’sından siyahi çocuklara ırkçılık

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde Sesame Place tema parkında düzenlenen çizgi dizi Susam Sokağı etkinliklerinde Rosita kostümü giyen karakter, halkla selamlaştığı esnada kendisini bekleyen 2 siyahi kızı görmezden geldi.

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Haber Merkezi İHA
Susam Sokağı’nın Rosita’sından siyahi çocuklara ırkçılık
Susam Sokağı’nın Rosita’sından siyahi çocuklara ırkçılık.

ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki Bucks County’de bulunan Sesame Place tema parkında düzenlenen etkinliklerde çizgi dizi Susam Sokağı karakteri Rosita kostümlü karakter etrafındakilerle selaşlaşmaya başladı.

ELLERİNİ SIKMADI

Sıra sıra herkesle konuşan Rosita kostümlü karakter, büyük bir hevesle kendisini bekleyen 2 siyahi kız çocuğuna elleriyle “hayır” işareti yaparak yanlarından geçti. O anları kayıt altına alan anne Jodi Brown, kızı ve yeğeninin ırkçı saldırıya uğradığını iddia ederek videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Çocukların hayal kırıklığına uğradığı anları gösteren videoya sosyal medyadan tepki yağdı. Olayın ardından avukatıyla birlikte açıklama yapan Brown, kızı ve yeğenine selam vermeden geçen Rosita’nın daha sonra başka bir çocuğa sarıldığını söyleyerek, “Üzgündüm. O esnada videoyu duraklattım çünkü az önce ne olduğunu anlayamadım” dedi.


TEMA PARKIN ÖZÜR GELDİ


Olay ardından açıklama yapan Sesame Place yetkilileri durumun yanlış anlaşılma sonucu meydana geldiğini belirtirken, “Markamız, parkımız ve çalışanlarımız eşitlik ve kapsayıcılıktan yanadır. Her çocuk ve her ailenin parklarımızda mümkün olan en iyi deneyimi yaşamasını taahhüt ederiz. Olanlardan dolayı hayal kırıklığına uğradık. Aileyle konuşarak özrümüzü ilettik ve onları karakterlerimizle özel bir buluşmaya davet ettik” ifadelerini kullandı. Rosita karakterinin kostümü nedeniyle çocukları görmediğini de söyleyen park yetkilileri, "Misafirlerin bekledikleri deneyimi yaşayamadıkları için özür diledi. Onların ve diğer tüm misafirlerimizin ziyaret ve desteğini kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı ifade etmek isteriz” açıklamasında bulundu. İfadeleri dikkate almayan birçok kişi sosyal medya üzerinden parka karşı boykot çalışması başlattı.


"GERÇEK OLDUĞUNA İNANMIYORUM"


Park yetkililerinin özür açıklamalarını samimi bulmadıklarını ve kabul etmediklerini söyleyen anne Brown, “Gerçek olduğuna inanmıyorum. Videonun bu kadar tepki toplaması nedeniyle açıklama yaptıklarını düşünüyorum” dedi. Ailenin avukatı B’Ivory Lamarr tarafından yapılan açıklamada da, “Kabul edilebilir tek davranış, Rosita kostümü giyen kişinin işine son verilmesidir. Çocukları mahkemeye sürüklemek istemeyiz. Bu çocukların yaşadığı şeyleri başka çocuklar yaşamamalı” ifadeleri kullanıldı. Sesame Place yetkilileri ile yeni bir diyalog içine girildiğini belirten avukat Lamarr, yetkililer tarafından haksız olduklarını kabul ettikleri bir açıklama yapılmaması durumunda, Rosita karakterinin 2 siyahi kız çocuğunu görmezden geldikten sonra başka çocuklara sarıldığı anlara ait görüntüler yayınlayacaklarını söyledi.

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