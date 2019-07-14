Susuzluğa trenli çözüm

217 kilometre uzaklıktaki Jolarpet’ten yola çıkan trenin yolculuğunun yaklaşık beş saat sürdüğü bildirildi.
İlk etapta her gün bir tren olmak üzere kente su taşınmaya devam edileceği belirtiliyor.
217 kilometre uzaklıktaki Jolarpet’ten yola çıkan trenin yolculuğunun yaklaşık beş saat sürdüğü bildirildi.
İlk etapta her gün bir tren olmak üzere kente su taşınmaya devam edileceği belirtiliyor.
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