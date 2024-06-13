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Dünya

Suud yönetiminden kaçak hacılara yönelik uygulama: 'Nüsük' kartı olmayanları Arafat’a sokmuyorlar

Suud yönetimi Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerden turizm şirketleri aracılığıyla hac izni olmadan vizesiz Mekke'ye gelenlere yönelik sert tedbirler alıyor. Hac vizesi dışında ülkeye giriş yapan kişilerin Arafat'a çıkışını engellemek amacıyla Hac Bakanlığı, resmi yollarla gelen hacı adaylarına "Nüsük Kartı" adı altında barkodlu kartlar dağıttı. Bu kartlar, yalnızca hac vizesi ile gelen vatandaşlara veriliyor.

17:33 - 13/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 17:34 - 13/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Mekke
Mekke
Suudi Arabistan, hac izni olmadan vizesiz Mekke'ye gelenlere yönelik önlemler almasına rağmen, binlerce kaçak hacı otellerde ve kiraladıkları evlerde bekliyor. Suud polisi Arafat günü yaklaşırken belirlenen adreslere baskınlar yaparak vizesiz hacı adaylarını Mekke dışına çıkarıyor. Türkiye’den de çok sayıda vizesiz hacı adayının geldiği öğrenilirken Suudi yöneticiler taviz vermeyeceklerinin altını çiziyor. Bu yıl uygulamaya alınan, barkodlu
"Nüsük"
kartı olmayanlar Arafat’a alınmayacak.

Mağduriyetinin arkasında bazı turizm şirketleri var


Yeni Şafak’ın elde ettiği bilgilere göre kaçak hacı mağduriyetinin arkasında bazı turizm şirketleri var. Şirketlerin, vatandaşları seyahat vizesi, işçi vizesi veya ticari vizeyle hacca götürme vaadinde bulunarak Suudi Arabistan’a getirdiği öğrenildi. Açıklanan rakamlara göre Suud devleti çoğu Mısırlı 300 bin kaçak hacıyı deport etti. Ancak ülkede hala 500 bine yakın kaçak hacı olduğu ve bunların 80 binin Türk vatandaşı olduğu belirtiliyor.



Hacı adaylarına tek tek dağıtıldı


Hac vizesi dışındaki vizelerle ülkeye giriş yapan kişilerin Arafat’a çıkışlarının engellenmesi için hac vizesi ile gelen vatandaşlara
“Nüsük Kartı”
adı altında barkodlu kartlar Hac Bakanlığı tarafından resmi yollarla gelen hacı adaylarına tek tek dağıtıldı. Söz konusu kartı olmayan kişiler, Arafat’a çıkacak otobüslere kesinlikle bindirilmeyecek. Hacı adayları, barkod okuma sistemiyle kontrollü şekilde otobüslere bindirilecek ve akabinde kapılar barkotlu stiker ile kapatılacak. Suudi polisi Arafat güzergahında da polis kontrol noktalarında denetlemeler yapacak.

Mekke dışına çıkarıyorlar


Türkiye’den gelen kaçak hacıların sayılarının onbinlerle ifade edildiği ve hac vizesi dışındaki vizelerle Mekke’de bulunan vatandaşların kolluk kuvvetlerinin aldığı sıkı tedbirler sebebiyle otellerinden çıkamadıkları, Suud polisi tarafından otellere baskınlar düzenlendiği ve yakalanan kişilerin Mekke dışına çıkarıldıkları öğrenildi.


Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanlığı kaynakları, kaçak hacıların Suudi güvenlik birimlerine şikayet edildiğine yönelik iddiaları sert bir dille yalanladı.




#Mekke
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#Suudi Arabistan
#vize
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