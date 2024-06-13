Suud yönetiminden kaçak hacılara yönelik uygulama: 'Nüsük' kartı olmayanları Arafat’a sokmuyorlar

Mağduriyetinin arkasında bazı turizm şirketleri var
Yeni Şafak’ın elde ettiği bilgilere göre kaçak hacı mağduriyetinin arkasında bazı turizm şirketleri var. Şirketlerin, vatandaşları seyahat vizesi, işçi vizesi veya ticari vizeyle hacca götürme vaadinde bulunarak Suudi Arabistan’a getirdiği öğrenildi. Açıklanan rakamlara göre Suud devleti çoğu Mısırlı 300 bin kaçak hacıyı deport etti. Ancak ülkede hala 500 bine yakın kaçak hacı olduğu ve bunların 80 binin Türk vatandaşı olduğu belirtiliyor.
Hacı adaylarına tek tek dağıtıldı
Mekke dışına çıkarıyorlar
Türkiye’den gelen kaçak hacıların sayılarının onbinlerle ifade edildiği ve hac vizesi dışındaki vizelerle Mekke’de bulunan vatandaşların kolluk kuvvetlerinin aldığı sıkı tedbirler sebebiyle otellerinden çıkamadıkları, Suud polisi tarafından otellere baskınlar düzenlendiği ve yakalanan kişilerin Mekke dışına çıkarıldıkları öğrenildi.
Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanlığı kaynakları, kaçak hacıların Suudi güvenlik birimlerine şikayet edildiğine yönelik iddiaları sert bir dille yalanladı.