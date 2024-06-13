Suud yönetiminden kaçak hacılara yönelik uygulama: 'Nüsük' kartı olmayanları Arafat’a sokmuyorlar

Suudi Arabistan, hac izni olmadan vizesiz Mekke'ye gelenlere yönelik önlemler almasına rağmen, binlerce kaçak hacı otellerde ve kiraladıkları evlerde bekliyor. Suud polisi Arafat günü yaklaşırken belirlenen adreslere baskınlar yaparak vizesiz hacı adaylarını Mekke dışına çıkarıyor. Türkiye’den de çok sayıda vizesiz hacı adayının geldiği öğrenilirken Suudi yöneticiler taviz vermeyeceklerinin altını çiziyor. Bu yıl uygulamaya alınan, barkodlu

Suudi Arabistan, hac izni olmadan vizesiz Mekke'ye gelenlere yönelik önlemler almasına rağmen, binlerce kaçak hacı otellerde ve kiraladıkları evlerde bekliyor. Suud polisi Arafat günü yaklaşırken belirlenen adreslere baskınlar yaparak vizesiz hacı adaylarını Mekke dışına çıkarıyor. Türkiye’den de çok sayıda vizesiz hacı adayının geldiği öğrenilirken Suudi yöneticiler taviz vermeyeceklerinin altını çiziyor. Bu yıl uygulamaya alınan, barkodlu

Yeni Şafak’ın elde ettiği bilgilere göre kaçak hacı mağduriyetinin arkasında bazı turizm şirketleri var. Şirketlerin, vatandaşları seyahat vizesi, işçi vizesi veya ticari vizeyle hacca götürme vaadinde bulunarak Suudi Arabistan’a getirdiği öğrenildi. Açıklanan rakamlara göre Suud devleti çoğu Mısırlı 300 bin kaçak hacıyı deport etti. Ancak ülkede hala 500 bine yakın kaçak hacı olduğu ve bunların 80 binin Türk vatandaşı olduğu belirtiliyor.