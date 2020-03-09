Dünya Suudi Arabistan 9 ülke ile uçak ve gemi seferlerini durdurdu
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14 ülkeye koronavirüs yasağı

Suudi Arabistan 9 ülke ile uçak ve gemi seferlerini durdurdu

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında aralarında Mısır, BAE ve Bahreyn de olmak üzere, 9 ülke ile uçak ve gemi seferlerini askıya aldı. Adı geçen ülkelerden gelenlerin ve son 14 gün içinde oralarda bulunanların da ülkeye girişinin geçici olarak askıya alındığı belirtilen açıklamada, Suudi Arabistan'ın bu ülkelerle uçak ve gemi seferlerini de durdurduğu kaydedildi.

Haber Merkezi AA
Suudi Arabistan'a uçak ve gemi seferleri durduruldu.
Suudi Arabistan'a uçak ve gemi seferleri durduruldu.

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında aralarında Mısır, BAE ve Bahreyn de olmak üzere, 9 ülke ile uçak ve gemi seferlerini askıya aldı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı (SPA) İçişleri Bakanlığından yetkili kaynağın yaptığı açıklamaya göre, hükümet, vatandaşların ve ülkede yaşayan yabancıların Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Lübnan, Suriye, Güney Kore, Mısır, İtalya ve Irak'a gidişlerini geçici olarak durdurdu.

Kara yoluna yasak yok

Adı geçen ülkelerden gelenlerin ve son 14 gün içinde oralarda bulunanların da ülkeye girişinin geçici olarak askıya alındığı belirtilen açıklamada, Suudi Arabistan'ın bu ülkelerle uçak ve gemi seferlerini de durdurduğu kaydedildi.

Açıklamada, BAE, Kuveyt ve Bahreyn'den gelenlere getirilen kısıtlamanın yalnızca havayolu üzerinden geçerli olduğu vurgulayarak, kara yolu girişlerine yasak getirilmediğine işaret edildi.

İçişleri yetkilisi, gerekli ve zorunlu önlemlerin alınarak tahliye, nakliye ve ticari seferlerin bunun dışında tutulduğu, ayrıca insani ve istisnai durumlar için İçişleri ve Sağlık bakanlıklarının koordine halinde olacağını belirtti.

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