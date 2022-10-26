Dünya Suudi Arabistan Acil durum petrol rezervlerinin kullanılması gelecek aylarda sıkıntı doğuracak
ORTADOĞU

Suudi Arabistan: Acil durum petrol rezervlerinin kullanılması gelecek aylarda sıkıntı doğuracak

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, acil durum petrol rezervlerinin kullanılmasının gelecek aylarda sıkıntı doğuracağını söyledi.

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Haber Merkezi AA
Suudi Arabistan: Acil durum petrol rezervlerinin kullanılması gelecek aylarda sıkıntı doğuracak
Foto: Arşiv.

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) tarafından başkent Riyad'da düzenlenen 6. Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı'nda konuşan Bakan Abdulaziz bin Selman, stratejik rezervlerin kullanılması konusunda uyarının görevi olduğunu dile getirerek, "Çünkü yedek stokların bitmesinin tehlikeli sonuçları var. Acil durum petrol rezervlerinin kullanılması gelecek aylarda sıkıntı doğuracak. Herkes, güçlü bir durgunluktan bahsediyor, en kötüsüne karşı korunmak önemli. Her zaman en kötüsüne hazırlıklı olmamız gerekli" ifadelerini kullandı.

  • Avrupa'nın tedarik zincirinde ciddi sıkıntı yaşadığını, Suudi Arabistan'ın Avrupalı hükümetlerle krizi aşmak için görüşmeler yürüttüğünü söyleyen Bakan, "gelecek aylarda ihtiyacı olan herkese petrol temin edeceklerini" vurguladı.

Ne olmuştu?

ABD'nin, stratejik petrol rezervinden 15 milyon varil petrolü kullanıma sunmayı planladığı duyurulmuştu.

  • Beyaz Saray'dan 19 Ekim'de yapılan açıklamada, Biden'ın 26 Ekim'de ABD enerji güvenliğinin güçlendirilmesi, üretimin teşvik edilmesi ve maliyetlerin düşürülmesine yönelik yeni eylemleri duyuracağı aktarılmıştı.

Açıklamada, bu kapsamda enerji bakanlığının aralık ayında teslim edilmek üzere stratejik petrol rezervinden 15 milyon varil için çarşamba günü satış bildirimi yayımlayacağı belirtilmişti.

Biden yönetiminin stratejik petrol rezervinden daha fazla petrol satışına gitme planının, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararının ardından gelmesi dikkati çekmişti.

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