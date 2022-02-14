Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud'dan Kıbrıs Rum kesimine ziyaret

Açıklamalarda bulunan Al Suud, Rum kesiminin, Orta Doğu ve Avrupa arasındaki bağlantının inşa edilmesi sürecine liderlik ettiğini söyledi.

Al Suud, Rum kesimi ile Suudi Arabistan arasında şu anda turizm, enerji, ticaret, taşımacılık, savunma gibi birçok alandaki 11 karşılıklı anlayış memorandumu ve anlaşmanın revizyon halinde olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonunun ortaklarına sağladığı ekonomik ve yatırım fırsatlarına odaklandıklarını belirten Al Suud, Rum kesiminin vizyonlarında önemli bir ortak haline gelmesinden dolayı duydukları memnuniyeti de dile getirdi.

Kasulidis de GKRY'nin AB-Suudi Arabistan ilişkilerinde stratejik bir yakınlaşmanın destekçisi olduğunu söyledi.

Kıbrıs meselesi ve Kıbrıs'taki güven yaratıcı önlemleri de ele aldıklarını da ifade eden Kasulidis, "güven yaratıcı önlemleri ülkenin yeniden birleşmesine ilişkin özlü müzakerelerin yeniden başlaması yolunun açılması için önerdiklerini" belirtti.

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Kasulidis, görüşmenin büyük bir bölümünde Körfez bölgesindeki son gelişmeleri de ele aldıklarını kaydederek, Rum kesimi hükümetinin, Suudi Arabistan'a ve halkına yönelik destek ve dayanışmasını da dile getirdi.

Öte yandan Al Suud, GKRY lideri Nikos Anastasiadis ile de görüştü.

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