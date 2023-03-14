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Dünya

Suudi Arabistan hafta sonu tatilini 3 güne çıkaracak

Suudi Arabistan İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı hafta sonunu üç güne çıkarmayı planladıklarını açıkladı.

12:07 . 14/03/2023 Salı
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Suudi Arabistan hafta sonu tatilini 3 güne çıkaracak.

Suudi Arabistan hafta sonu tatilini 3 güne çıkaracak.

Suudi Arabistan İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı hafta sonunu üç güne çıkarmayı düşünüyor.


Gelen bir soruya cevaben bakanlık, istihdamı artırmak, piyasayı yerel ve uluslararası yatırımlar için daha cazip hale getirmek amacıyla şu anda çalışma sistemi üzerinde çalışıldığını belirtti.


4 günlük çalışma planı kabul edilmişti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Arap ülkeleri içerisinde iki günlük hafta sonu sistemini değiştiren ilk ülke olmuştu. BAE hükümeti, 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olmak üzere, pazartesiden perşembeye iş günlerinin sabah 7:30'da başlayıp öğleden sonra 3:30'da sona erdiği ve Cuma da çalışma saatlerinin sabah 7:30'dan öğlen 12'ye kadar olduğu 4,5 günlük yeni bir çalışma haftasını kabul etmişti.


3 günlük haftasonu

Öte yandan Umman'ın da üç günlük bir hafta sonu uygulamasını düşündüğü söyleniyor. Çalışma Bakanlığı'ndan bir yetkili, bu konudaki kararın Bakanlar Kurulu'nun yetki alanına girdiğini ve bu önerinin incelenip tartışmaya açılmasında bir sakınca olmadığını açıkladı.



#Suudi Arabistan
#İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı
#Umman
1 saat önce
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Suudi Arabistan hafta sonu tatilini 3 güne çıkaracak
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