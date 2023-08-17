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Dünya

Suudi Arabistan ile Çin konut ve altyapı alanlarında 12 anlaşma imzaladı

Suudi Arabistan ile Çin arasında 5 milyar riyallik (1,33 milyar dolar) 12 işbirliği anlaşması imzalandı.

08:50 . 17/08/2023 Thursday
AA
Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

Suudi Arabistan resmi haber ajansının (SPA) haberine göre, Suudi Arabistan-Çin İş Forumu Çin'in başkenti Pekin'de başladı.


Suudi Arabistan'dan foruma İskan Bakanı Macid el-Hukayl ve Pekin Büyükelçisi Abdurrahman bin Ahmed el-Harbi katıldı.


SPA'ya açıklama yapan Hukayl, iki ülke arasında Suudi Arabistan'da altyapıyı geliştirme, finans, konut ve emlakçılık alanlarında olmak üzere 12 yatırım anlaşması imzaladıklarını ve bunların yatırım değerinin 5 milyar riyalden fazla olduğunu söyledi.


Suudi Arabistan'ın 17 kentinde 300 bin konut inşasına başlandığını ifade eden Hukayl, bunların toplam yatırım değerinin 100 milyar riyali (27 milyar dolar) aştığının altını çizerek Çinli firmalara ülkede yatırım yapmaları çağrısında bulundu.


Bakan Hukayl, 4 günlük Çin ziyaretinde Suudi Arabistan kentlerinde belediye ve konut sektörlerinde altyapı projelerinin geliştirilmesi ve yatırım imkanları konularında Çinli yetkililerle görüşmeler yapacak.


#Çin
#Konut İnşaat
#Suudi Arabistan
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