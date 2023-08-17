Suudi Arabistan ile Çin konut ve altyapı alanlarında 12 anlaşma imzaladı

İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi, ülkesi ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ilişkiler kurulması için ilerleme kaydedilse bile bir anlaşmaya varmanın “yakın olmadığını” belirtti. Hanegbi açıklamasında, “İmzalanması yakın olan bir şey yok, ancak ABD ile Suudi Arabistan arasındaki diyalogda kesinlikle önemli ilerleme var.” ifadelerini kullandı.