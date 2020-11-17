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Dünya Suudi Arabistan İsrailin Doğu Kudüsteki yeni yasa dışı konut planını kınıyoruz
ASYA

Suudi Arabistan: İsrail'in Doğu Kudüs'teki yeni yasa dışı konut planını kınıyoruz

Suudi Arabistan, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Givat Hamatos yasa dışı Yahudi yerleşim birimine ek konut inşa planını kınadı. İsrail Planlama ve Toprak Kurumu, 15 Kasım Pazar günü işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Givat Hamatos Yahudi yerleşim birimine 1257 konutun inşa edilmesi için ihale açmıştı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in Doğu Kudüs'teki yasa dışı Yahudi yerleşim birimine ek konut inşa girişimine tepki gösterildi.

  • Açıklamada, "İsrail işgal makamlarının, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Givat Hamatos yasa dışı Yahudi yerleşim birimine 1257 yeni konut yapımı için ihale açmasından derin endişe duyuyoruz. Uluslararası meşruiyet kararlarıyla çelişen, iki devletli çözümü baltalayacak ve bölgeye barışı getirme çabalarını etkileyecek bu adımı kınıyor ve kabul etmiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İsrail Planlama ve Toprak Kurumu, 15 Kasım Pazar günü işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Givat Hamatos Yahudi yerleşim birimine 1257 konutun inşa edilmesi için ihale açmıştı.

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