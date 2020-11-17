Suudi Arabistan: İsrail'in Doğu Kudüs'teki yeni yasa dışı konut planını kınıyoruz

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Meteoroloji yetkilileri hava durumu raporunu yayınladı: İstanbul'da sıcaklıklar 10 derece düşecek, kış kapıda

Meteoroloji yetkilileri tarafından alınan bilgiye göre; sıcaklıklar sağanak yağışların etkisiyle düşmeye başlayacak. Beklenen kış soğukları özellikle Marmara Bölgesi'nde poyrazın etkisiyle hissedilecek. Hava sıcaklığının 10 dereceye kadar düşmesi beklenen İstanbul'da, yarından itibaren rüzgarlı ve yağışlı havanın etkisine girecek. Ayrıca, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgesi'nde yer yer olumsuzluk yaratabilecek kuvvetli yağışlar bekleniyor.