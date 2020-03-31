Dünya Suudi Arabistan koronavirüs nedeniyle ülke genelinde yardım kampanyası başlattı Mekkede iyilik
KORONAVİRÜS

Suudi Arabistan koronavirüs nedeniyle ülke genelinde yardım kampanyası başlattı: Mekke’de iyilik

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını hiç şüphesiz Suudi Arabistan’ı da vurdu. 10 kişinin hayatını kaybettiği, 1553 kişinin ise enfekte olduğu ülkede, belirli saatlerde ilan edilen sokağa çıkma yasağından etkilenen muhtaç aileler ve küçük saha işletme sahiplerine yardım amacıyla ‘Mekke’de iyilik’ adıyla yardım kampanyası başlatıldı.

Zeynep Karçığa Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını hiç şüphesiz Suudi Arabistan’ı da vurdu. Ülkede 10 kişinin hayatını kaybettiği, 1553 kişi de ise salgın tespit edildiği açıklandı. Suudiler salgının daha fazla yayılmaması için belirli saatlerde sokağa çıkma yasağını ilan etti.

Mekke Valisi ve Prens Halid Faysal, yardım kampanyasını bu metinle duyurdu.

Talepler uzman bir ekip tarafından gözden geçirilecek

Yasaktan etkilenen muhtaç aileler ve küçük saha işletme sahiplerine yardım amacıyla ‘Mekke’de iyilik’ adıyla yardım kampanyası başlatıldı. Kampanya kurucuları olan Mekke Valisi ve Prens Halid Faysal, koronavirüs salgınıyla mücadele etmek için başlatılan kampanyanın bütün valiliklerde komite kurulmasına karar verildi.

Uzman bir ekip tarafından gönderilen talepler gözden geçirilecek ve ilgili mercilerle koordinasyon içinde olunacağına dair bilgiler verildi.

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