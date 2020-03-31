Suudi Arabistan koronavirüs nedeniyle ülke genelinde yardım kampanyası başlattı: Mekke’de iyilik

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını hiç şüphesiz Suudi Arabistan’ı da vurdu. Ülkede 10 kişinin hayatını kaybettiği, 1553 kişi de ise salgın tespit edildiği açıklandı. Suudiler salgının daha fazla yayılmaması için belirli saatlerde sokağa çıkma yasağını ilan etti.

Mekke Valisi ve Prens Halid Faysal, yardım kampanyasını bu metinle duyurdu.

Talepler uzman bir ekip tarafından gözden geçirilecek

Yasaktan etkilenen muhtaç aileler ve küçük saha işletme sahiplerine yardım amacıyla ‘Mekke’de iyilik’ adıyla yardım kampanyası başlatıldı. Kampanya kurucuları olan Mekke Valisi ve Prens Halid Faysal, koronavirüs salgınıyla mücadele etmek için başlatılan kampanyanın bütün valiliklerde komite kurulmasına karar verildi.

Uzman bir ekip tarafından gönderilen talepler gözden geçirilecek ve ilgili mercilerle koordinasyon içinde olunacağına dair bilgiler verildi.

DÜNYA İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bini geçti

Dünyadaki 801 bin Kovid-19 vakasından 172 bini iyileşti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 801 bin kişiden 172 bini sağlığına kavuştu.