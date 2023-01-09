Suudi Arabistan salgın döneminde hacılara getirilen sınırlamaları bu yıl uygulamayacak

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia, "Rahman'ın Misafirlerine Hizmette Kalite ve Rekabetçilik: Gelecek Vizyonu" başlığıyla Cidde'de düzenlenen "Expo Hac 2023" fuarının açılışında konuştu.

Bu yıl hacılara herhangi bir yaş sınırlaması getirilmeyeceğini ve sayının da salgın öncesindeki gibi olacağını kaydeden Rabia, kararı "müjde" olarak nitelendirdi.

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) patlak verdiği 2020'den sonra hacılara yaş ve sayı sınırlaması getiriyordu.

Bu nedenle 2019'da 2,5 milyonu bulan hacı sayısı; 2020'de 10 bin, 2021'de 60 bin, 2022'de ise 779 bin 919'u Suudi Arabistan dışından olmak üzere 899 bin 353'le sınırlı kalmıştı.

Haremeyn-i Şerifeyn Danışmanı ve Mekke Emiri Prens Halid el-Faysal himayesinde düzenlenen Expo Hac 2023 fuar ve konferansı, 12 Ocak'a kadar devam edecek.

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FOTOĞRAF 9 Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia, Türkiye ziyaretinin, ikili ilişkileri ortak çıkarlar doğrultusunda işbirliğine dönüştürme hedefi taşıdığını söyledi. Türkiyeye ziyarette bulunan Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Rabia, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile İstanbuldaki bir otelde ortak basın toplantısı düzenledi. Erbaşa davetleri için teşekkür eden Rabia, iki kardeş ülke arasında tarihi ve stratejik ilişkiler bulunduğunu belirtti. Rabia, Bu ziyaret aynı zamanda iki ülkenin hükümetleri arasındaki stratejik tarihi ilişkileri, çeşitli alanlarda ortak çıkarlara hizmet edecek şekilde işbirliğiyle geliştirmeyi hedefliyor. dedi. HAC VE UMRE HİZMETLERİ İÇİN TÜRKÇE UYGULAMA AÇILIYORBakan Rabia, umre vizeleriyle ilgili bir sınır olmadığının ve Türkiyeden ziyaretçileri her zaman memnuniyetle karşılamaya devam edeceklerinin altını çizdi. Türkiyeden kutsal topraklara gelen ziyaretçilerin daha faydalı zaman geçirmeleri için Hac ve Umre Bakanlığındaki ekibiyle sürekli çalışma yaptıklarını da vurgulayan Rabia, Türk ziyaretçilerin hac ve umreyle ilgili tüm detaylara kolaylıkla ulaşmaları için Türkçe olarak hazırladıkları elektronik uygulamayı yarın akşamdan (12 Aralık 2022) itibaren hizmete açacaklarını kaydetti. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Rabia, geçen yıl Türkiyeden 37 binden fazla kişinin hac ibadetini eda ettiğini dile getirdi. Gelecek seneki hac organizasyonunu tıpkı Kovid-19 salgını öncesindeki koşullarda yapma temennisinde bulunan Rabia, 2023te hac organizasyonunu Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığının tavsiyeleri doğrultusunda belirleyeceklerine işaret etti. Hac ve Umre hizmetleri için Türkçe uygulama açılıyor Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ile ortak basın açıklaması düzenleyerek 2023 yılında gerçekleşecek Umre ziyaretleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia, Türk ziyaretçilerin hac ve umreyle ilgili tüm detaylara kolaylıkla ulaşmaları için Türkçe olarak hazırladıkları elektronik uygulamayı yarın akşamdan itibaren hizmete açacaklarını kaydetti.

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