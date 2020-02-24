Dünya Suudi Arabistan Türkiye aleyhindeki kampanyalarına din alimlerini de alet etti
ASYA

Suudi Arabistan Türkiye aleyhindeki kampanyalarına din alimlerini de alet etti

Suudi Arabistan yönetiminin baskısı altındaki alimlerden Aid el-Karni, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında asılsız ithamlarda bulundu. Karni, eskiden Erdoğan'ı övdüğünü, ancak şimdi bundan pişmanlık duyduğunu ileri sürdü. İslam dünyasından aydınlar, Karni'ye tepki yağdırdı.

Haber Merkezi AA
Prens Selman ve Aid el-Karni
Prens Selman ve Aid el-Karni

Suudi Arabistan yönetimi, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden bu yana Türkiye aleyhinde yürüttüğü skandal kampanyalara, önceden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı öven din alimlerinden Aid el-Karni'yi de dahil etti.

Ülkenin Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın baskısı altındaki alimlerden Karni, Riyad yönetimi ile İsrail arasında giderek daha da gün yüzüne çıkan ilişkileri ört bas etmek için Türkiye'yi hedef alan bir video yayınladı.

Cemal Kaşıkçı'nın vahşice öldürüldüğü dönemden bu yana ülkesinin Türkiye ve Osmanlı İmparatorluğu aleyhinde yürüttüğü kampanyalara katılan Karni, Erdoğan'ın işgal altındaki Filistin'i ziyaret ettiği ve İsrailli yetkililerle görüştüğüne dair görüntüleri paylaştı.

  • Karni, eskiden Erdoğan'ı övdüğünü, ancak şimdi bundan pişmanlık duyduğunu ileri sürdü. Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a saldırgan bir tutum içerisinde olduğunu iddia eden Karni ayrıca, Türkiye'yi, Suriyelileri kendi hallerine bırakmakla suçladı.

Aid el-Karni

Türkiye'nin Libya ve Yemen'e müdahale ettiği iddiasını da dillendiren Karni, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Yemen'de gerçekleştirdiği toplu katliamları ise görmezden geldi.

Veliaht Prens Bin Selman'ın getirdiği 2030 Vizyonu çerçevesinde kutsal topraklardaki İslam dinine aykırı eğlence açılımlarına bugüne kadar hiçbir tepki göstermemekle dikkati çeken Karni, Türkiye'de alkollü mekanların işletildiğine işaret ederek Erdoğan'a sempati duyan Müslümanlara mesaj vermeye çalıştı.

Türk kafileyi bidatla itham etti

Osmanlı İmparatorluğu'nu da hedefine alan Karni, "işgal dönemi" olarak nitelendirdiği Osmanlı döneminde bilgi, kültür ve sanayinin gelişmediğini öne sürdü. Karni ayrıca, Mekke'de Umre sırasında Mescid-i Aksa'ya destek sloganları atan Türk kafileyi "bidatla" itham etti.

Yönetimin istediği tutumları sergilemedikleri için alimlerin keyfi tutuklamalara maruz kaldığı, hatta idam edildikleri Suudi Arabistan'daki rejim yanlısı birkaç alimden biri olan Karni, Riyad yönetiminin bölgenin en yoksul ülkesi Yemen'de yıllardan beri işlediği suçlara sessiz kalmakla biliniyor.

Karni ayrıca, Kaşıkçı'nın bin Selman'a yakın yetkili isimlerce öldürülmesi ve son yıllardaki Suudi Arabistan-İsrail yakınlaşmasına da tepkisiz kalıyor.

Cemal Kaşıkçı

Karni'nin skandal sözlerine tepki yağdı

Karni'nin paylaştığı videoya tepki gösteren sosyal medya aktivistleri, ayrıca Suudi Arabistan ve BAE'nin Yemen'e yönelik hava saldırılarında binlerce masum sivilin öldürüldüğüne vurgu yaptı.

  • Arap gazeteci Abdullah el-İmadi, Karni'nin aslında "Suudi Arabistan istihbaratı tarafından eline tutuşturulan talihsiz metni okumak zorunda kaldığı" yorumunu yazdı. İmadi, "En talihsiz anlarını yaşayan Karni, Erdoğan'a saldırmak üzere dünyadaki tüm suçluları bir tarafa bırakan istihbarat metnini okuyor." ifadelerini kullandı.

Mısırlı alim Muhammed es-Sağir de Karni'nin daha önce Erdoğan hakkında söylediklerini hatırlatarak, "Zavallı Aid Karni'nin, önceki konuşmalarıyla çelişkisine veya skandal dönüşünden çok video kaydındaki ses tonuna dikkati etmek yeterli. Erdoğan'ı övdüğü eski görüntülerde ne kadar rahat bir konuşma yaptığı net olduğu gibi yeni görüntüde nefes yetmezliği çektiği ve dertli, bitkin bir vaziyette olduğu görülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Karni'nin skandal sözlerine tepki gösterenlerden Kuveytli akademisyen Muhammed el-Avdi de Türkiye'nin, İsrail ile ilişkilerine karşı Filistin ve Kudüs'e verdiği destekle öne çıktığının altını çizdi. Avdi, bugünlerde İsrail ile yakınlaşanlara ses çıkarmak gerektiğini ifade etti.

Katarlı aktivist Turki eş-Şelhub de "yönetim alimlerinden Karni'nin de maskesini düşürdüğünü" belirtti.

Karni'nin Erdoğan aleyhindeki sözlerine tepkisini sosyal medyadaki paylaşımıyla veren Katarlı Adil Ali bin Ali de Suudi Arabistan ve diğer bazı Arap ülkelerin Katar'a yönelik ablukası sayesinde "Riyad yönetimine bağlı sesi güzel sözde alimleri tanıma fırsatı" bulduklarını aktardı.

Mısırlı tutuklu Abdullah eş-Şerif de Karni'nin "sakalını ve dini yaklaşımını suçlu Suud ailesine düşük bir paraya sattığını" ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yemin olsun ki; tıpkı senin Erdoğan hakkındaki görüşünü değiştirdiğin gibi, senin hakkındaki olumlu görüşümü tam tersine çeviriyorum. Sonsuza dek insanları seninle ilgili uyaracağım."

Korsan prens troll oldu
DÜNYA
Korsan prens troll oldu

Riyad, Kur’ân’ı tahrif etti
DÜNYA
Riyad, Kur’ân’ı tahrif etti
Türkiyede virüse rastlanmadı

Türkiye'de virüse rastlanmadı

Kum ve Meşhed geçmişi olanlar 14 günlük karantinaya alındı.
Geleceğe yönelikçok önemli adımlar attık

Geleceğe yönelik
çok önemli adımlar attık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da açıklamalarda bulundu.
Turnuvalar durdurulabilir

'Turnuvalar
durdurulabilir'

Koronavirüs tehdidi büyürse futbol oynanmayacak.
HDP kongresine soruşturma

HDP kongresine soruşturma

​15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 14'ü yakalandı.
Masonların hedefi<br>milletleri dinsizleştirmek

Masonların hedefi
milletleri dinsizleştirmek

Mason, laikliğin misyoneridir ve amacı için medyayı kullanmalıdır.
'Sokağa <br>çıkmayın' çağrısı

'Sokağa
çıkmayın' çağrısı

İran Sağlık Bakanı, 11 eyalette yaşayanlara çağrıda bulundu.

Koronavirüs iddiasına yalanlama

Koronavirüs iddiasına yalanlama

Soylu: Olursa zaten biz bunu vatandaşımızla paylaşmak zorundayız
Artık bombalar olmadan gülecek

Artık bombalar olmadan gülecek

'Savaş oyunu' yürekleri sızlatmıştı.
Esed rejimi yine okulu vurdu

Esed rejimi yine okulu vurdu

Misket bombasıyla düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.
Hızı 100 km'ye çıkacak

Hızı 100 km'ye çıkacak

​İstanbul Valiliği uyardı: Dikkatli ve tedbirli olun
İran'dan <br>koronavirüs tahliyesi

İran'dan
koronavirüs tahliyesi

132 yolcu ve mürettebat karantinaya alındı.
​14 gün gözlem altında tutulacaklar

​14 gün gözlem altında tutulacaklar

Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması.
Mübarek öldü

Mübarek öldü

​Mısır'ın devrik lideri 92 yaşında öldü.
Rusya'dan kritik açıklama

Rusya'dan kritik açıklama

Erdoğan "Tam bir ittifak söz konusu değil" açıklaması yapmıştı.
Türkiye damgası

Türkiye damgası

​NATO'nun 'Dynamic Manta 2020' tatbikatı başladı.
Sonuçlar açıklandı

Sonuçlar açıklandı

MEB, 20 bin öğretmen ataması için müjdeli haberi verdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.