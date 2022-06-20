Dünya Suudi Arabistan Türkiyeye seyahat yasağını kaldırdı
ASYA

Suudi Arabistan Türkiye'ye seyahat yasağını kaldırdı

Suudi Arabistan, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu dört ülkeye seyahat yasağının kaldırılması yönünde karar aldı. Suudi Arabistan yönetimi, 24 Mayıs günü aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 16 ülkeye pandemiden dolayı seyahat yasağı getirmişti. Bugün alınan son dakika bilgisine göre Suudi Arabistan yönetimi; Hindistan, Türkiye, Vietnam ve Etiyopya'ya seyahat yasağını kaldırdı.

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Suudi Arabistan Türkiyeye seyahat yasağını kaldırdı
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Resmi haber ajansı SPA'da konuyla ilgili bir haber yayımlandı. Kovid-19 salgını nedeniyle bir ay önce Türkiye, Hindistan, Vietnam ve Etiyopya'ya getirilen seyahat yasağının kaldırıldığı, söz konusu kararın salgın durumuna ilişkin yapılan takip sonucu alındığı aktarıldı.

16 ÜLKEYE YASAK GETİRİLMİŞTİ

Suudi Arabistan, 24 Mayıs'ta Kovid-19 vakalarındaki artış sebebiyle Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 16 ülkeye seyahat yasağı getirmişti.

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Yasak getirilen ülkeler arasında Türkiye’nin yanı sıra Lübnan, Suriye, İran, Afganistan, Hindistan, Yemen, Somali, Etiyopya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Libya, Endonezya, Vietnam, Ermenistan, Belarus ve Venezuela bulunuyordu.


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