Suudi Arabistan Türkiye'ye seyahat yasağını kaldırdı

Resmi haber ajansı SPA'da konuyla ilgili bir haber yayımlandı. Kovid-19 salgını nedeniyle bir ay önce Türkiye, Hindistan, Vietnam ve Etiyopya'ya getirilen seyahat yasağının kaldırıldığı, söz konusu kararın salgın durumuna ilişkin yapılan takip sonucu alındığı aktarıldı.

16 ÜLKEYE YASAK GETİRİLMİŞTİ

Suudi Arabistan, 24 Mayıs'ta Kovid-19 vakalarındaki artış sebebiyle Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 16 ülkeye seyahat yasağı getirmişti.

KORONAVİRÜS ABD ülkeye hava yoluyla gelenler için Kovid-19 testi şartını kaldıracak

TÜRKİYE'NİN YANI SIRA ÇOK SAYIDA ÜLKE VARDI

Yasak getirilen ülkeler arasında Türkiye’nin yanı sıra Lübnan, Suriye, İran, Afganistan, Hindistan, Yemen, Somali, Etiyopya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Libya, Endonezya, Vietnam, Ermenistan, Belarus ve Venezuela bulunuyordu.