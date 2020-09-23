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Dünya Suudi Arabistan umre için tarih verdi 4 Ekimden sonra kademeli olarak başlıyor
ASYA

Suudi Arabistan umre için tarih verdi: 4 Ekim'den sonra kademeli olarak başlıyor

Suudi Arabistan umre için tarih verdi: 4 Ekim'den sonra kademeli olarak başlıyor

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yaklaşık 6 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini 4 Ekim'den itibaren kademeli olarak başlatacağını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Kabe
Kabe

Suudi Arabistan resmi haber ajansına göre, İçişleri Bakanlığından bir kaynak, 4 Ekim'den itibaren ülke içinden umre yapmak isteyenler için Mescid-i Haram'ın kapasitesinin yüzde 30'unun (günlük 6 bin kişi) açılacağını, 18 Ekim'den itibaren ise Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'deki Ravza-i Şerif'in yüzde 75 kapasiteyle ülke içinden ziyaretçileri kabul edeceğini açıkladı.

  • Kasım ayının başından itibaren ise yurt içi ile yurt dışından umre ve ibadet için gelenlerin kabul edilmeye başlanacağını belirten kaynak, bu aşamada Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin Kovid-19 önlemleri alınarak tam kapasiteyle ibadete açılacağını ifade etti.

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Müslümanlar Kabe'ye, Kabe de Müslümanlara hasret...
Kabe, bir çok kez baskın ve saldırılara maruz kaldı. Müslümanlar bu saldırılardan dolayı hac ve umre ibadetlerini yerine getiremedi. Ebrehe'nin Kabe'yi yıkmaya çalışmasından Uteybi'nin baskınına kadar ele aldık. Son olarak ise Müslümanların bu sene koronavirüs salgını nedeniyle Kabe'ye hasret kalacağı süreci inceledik.


İçişleri Bakanlığı kaynağı, Kovid-19 riski bulunmayan ülkelerden kademeli olarak ziyaretçi kabul edileceğini söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl hac ibadeti sadece Suudi Arabistan'da yaşayanlarla sınırlı tutulmuş, yurt dışından hacı adayı kabul edilmemişti.

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