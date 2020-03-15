Dünya Suudi Arabistan ve BAEde koronavirüsle mücadele için 40 milyar dolarlık bütçe ayrıldı
ORTADOĞU

Suudi Arabistan ve BAE'de koronavirüsle mücadele için 40 milyar dolarlık bütçe ayrıldı

Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri merkez bankaları, ülkelerinde verilen yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek için toplam 40 milyar dolarlık bütçe ayırdı.

Haber Merkezi AA
ARŞİV.
ARŞİV.

Suudi Arabistan Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, devletin salgın hastalıkla mücadele çabalarını desteklemek için 13,3 milyar dolarlık bir bütçe tahsis edildiği belirtildi.

Açıklamada, atılan bu adımın, virüse karşı alınan tedbirlerin, KOBİ (küçük ve orta büyüklükteki işletmeler) üzerindeki yansımalarının hafifletilmesi ve bu sektörde çalışanların sermayesinin desteklenmesini hedeflediği aktarıldı.

BAE Merkez Bankası da virüsle mücadele kapsamında 27 milyar dolarlık bir destek programı ortaya koyduklarını açıkladı.

Yeni tip koronavirüs tespit edilenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 103'e, BAE'de ise 85'e yükselmişti.

Dünyada Koronavirüs alarmı: 11 milyonluk şehir karantinaya alındı
OYNAT 04:40
Dünyada Koronavirüs alarmı: 11 milyonluk şehir karantinaya alındı
Dünya bilim kurgu filmlerine konu olacak bir tehditle karşı karşıya. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan salgın kısa sürede birçok ülkeye sıçradı, 11 milyon kişinin yaşadığı şehir karantinaya alındı. Peki koronavirüs nasıl ortaya çıktı ve insanlığı hangi boyutta tehdit ediyor?


5 kişi hastaneye nakledildi

5 kişi hastaneye nakledildi

​Ankara Valisi Şahin umreden dönenlerle ilgili açıklamaada bulundu.
Dönüşler erkene alındı

Dönüşler erkene alındı

Diyanet İşleri Başkanlığından umre ziyareti açıklaması.
Umreden gelenleryurtlara yerleştirildi

Umreden gelenler
yurtlara yerleştirildi

10 bin vatandaş öğrenci yurtlarında misafir ediliyor.
İspanya'da en yüksek artış

İspanya'da en yüksek artış

Ölen ve vaka sayısında büyük artış.
Betonda yatan <br>çocuklar gördük

Betonda yatan
çocuklar gördük

​Fatih Boran ve Turan Ekmekçi'nin iyilik öyküsü yenisafak.com'da.
Grup toplantıları iptal

Grup toplantıları iptal

Siyasi partiler, bu hafta grup toplantısı yapmayacak.
Liderlik maçında <br>ikinci perde

Liderlik maçında
ikinci perde

​Trabzonspor sahasında Başakşehir'i konuk ediyor.
'Kanuni' Türkiye'de

'Kanuni' Türkiye'de

​Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez müjdeyi verdi.
Osmaniye'de deprem

Osmaniye'de deprem

​AFAD depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.
İran'da bilanço ağırlaşıyor

İran'da bilanço ağırlaşıyor

Koronavirüsten ölenlerin sayısı giderek yükseliyor.
Gece kulüpleri kapatılmalı

Gece kulüpleri kapatılmalı

Avrupa'dan gelenler 14 gün kuralına uymuyor.
Ayrı odalara yerleştirildiler

Ayrı odalara yerleştirildiler

Bakan Koca'dan karantinadaki 10 bin kişiye ilgili açıklama.
Türk rehberleri anlattı

Türk rehberleri anlattı

​KKTC'de karantinaya alınan oteldeki son durum.
39 gün sonra bulundu

39 gün sonra bulundu

Çığ faciasında kaybolan itfaiyecinin cansız bedenine ulaşıldı.
Kına satışı arttı

Kına satışı arttı

​Ele yaktıktan sonra virüsün önüne geçebileceğine inanıyorlar.
Panik yok, tedbir var

Panik yok, tedbir var

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan karantina açıklaması.
Petrol devleri eriyor!

Petrol devleri eriyor!

Fiyatlardaki düşüşün ​5 günlük zararı 495 milyar dolar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.