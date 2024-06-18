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Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nden uluslararası topluma çağrı: Gazze'de canların korunması için harekete geçilmeli

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, uluslararası topluma "Gazze halkının korunmasına yönelik her türlü tedbiri almak için derhal harekete geçilmesi" çağrısında bulundu.

08:03 - 18/06/2024 Salı
AA
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre Bin Selman, bu yıl hacca katılan önemli isimler ve yetkililer için düzenlenen resepsiyonda bir konuşma yaptı.


Bin Selman, bu yıl Kurban Bayramı'nın, Gazze'de Filistinlilere karşı "çirkin suçların" sürdüğü bir dönemde idrak edildiğini söyledi.


Gazze'deki bu saldırıların bir an önce durdurulması gerektiğini vurgulayan Bin Selman, uluslararası topluma "Gazze'deki Filistinlilerin canlarının korunması için her türlü tedbiri almak üzere harekete geçilmesi" çağrısında bulundu.


'1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini tanıma' çağrısı

Bin Selman, Gazze Şeridi'nde acil ateşkes önerisine ilişkin BM Güvenlik Konseyi tarafından yayınlanan son kararların uygulanmasının önemini vurguladı.


Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Filistin halkının meşru haklarını elde edebilmesi ve kapsamlı, adil ve kalıcı barışa ulaşabilmesi için ülkesinin, uluslararası topluma yaptığı "1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini tanıma" çağrısını yineledi.


#Gazze
#Hac
#Muhammed bin Selman
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