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Dünya

Suudi Arabistan yeni sezonda yurt dışından umreci kabulüne başlandığını duyurdu

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, hicri yılbaşıyla (1 Muharrem 1445) yurt dışından umreci kabulüne başlandığını açıkladı. Yurt dışından Mekke'ye umre ziyareti yapmak ve Medine'de de Mescid-i Nebevi'yi ziyaret etmek için tüm ülkelerden başvuruların gerçekleştirilebileceğine işaret edildi.

17:36 . 19/07/2023 Çarşamba
AA
Kabe / Mekke

Kabe / Mekke

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, hicri yılbaşıyla (1 Muharrem 1445) yurt dışından umreci kabulüne başlandığını açıkladı.


Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, yeni umre sezonu için gerekli hazırlıkların yapıldığını, misafirlere en iyi şekilde hizmet sunabilmek ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalışıldığını paylaşan Bakanlık, bugün hicri yılbaşıyla birlikte yeni sezonda, umreci kabulüne başlandığını duyurdu.


Hac ve Umre Bakanlığının kutsal topraklara umre ziyaretinde bulunan Müslümanların sayısında artışı sağlama çabalarına işaret edilen haberde, elektronik vize başvurularının hacı adayları ve umre ziyaretçilerinin işlerini kolaylaştırmak için hayata geçirilen "Nusuk" uygulamasından yapılabileceği hatırlatıldı.


Yurt dışından Mekke'ye umre ziyareti yapmak ve Medine'de de Mescid-i Nebevi'yi ziyaret etmek için tüm ülkelerden başvuruların gerçekleştirilebileceğine işaret edildi.




#Suudi Arabistan
#Umre
#Kabe
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