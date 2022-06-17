Dünya Suudi Arabistana gidecek Joe Biden Beyaz Sarayı yalanladı Muhammed bin Selman ile görüşmeyeceğim
AMERİKA

Suudi Arabistan'a gidecek Joe Biden Beyaz Saray'ı yalanladı: Muhammed bin Selman ile görüşmeyeceğim

Önümüzdeki ay Suudi Arabistan'a ziyarette bulunacak ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamanın aksine Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşmeyeceğini açıkladı. Biden, "Oraya uluslararası bir toplantı için gidiyorum. O (Muhammed Bin Selman) da bu toplantının bir parçası olacak" dedi. Geçtiğimiz aylarda, "Suudi Arabistan dünyadan soyutlanmalı" ifadelerini kullanan Biden'ın, yaşanan petrol krizi nedeniyle geri adım attığı öne sürülmüştü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Suudi Arabistana gidecek Joe Biden Beyaz Sarayı yalanladı: Muhammed bin Selman ile görüşmeyeceğim
Suudi Arabistan'a gidecek Joe Biden Beyaz Saray'ı yalanladı

Hafta sonu tatilini geçirmek üzere Delaware'e giden Biden, uçağa binmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"SELMAN İLE GÖRÜŞMEYECEĞİM"

Biden, gelecek ayki Suudi Arabistan gezisine ilişkin bir gazetecinin "Suudi Arabistan'a gittiğinizde (Gazeteci Cemal) Kaşıkçı cinayetini nasıl ele alacaksınız?" şeklindeki sorusuna, "Bugüne kadar nasıl ele aldıysam öyle. Muhammed bin Selman ile görüşmeyeceğim, oraya uluslararası bir toplantı için gidiyorum. O (Muhammed Bin Selman) da bu toplantının bir parçası olacak." cevabını verdi.

BEYAZ SARAY'I YALANLADI

Beyaz Saray, Biden'ın 13-16 Temmuz'da İsrail ve Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceği ve buradaki temasları kapsamında Muhammed bin Selman ile de görüşeceğini duyurmuştu.

Biden'dan 'üst düzey' Suudi Arabistan talimatı: Kurmaylarını gizlice yolladı
DÜNYA
Biden'dan 'üst düzey' Suudi Arabistan talimatı: Kurmaylarını gizlice yolladı
Meteoroloji kuvvetli yağış için uyardı

Meteoroloji 'kuvvetli yağış' için uyardı

Yeni haftada İstanbul'da da etkisini gösterecek.
Kadir Şeker için flaş karar

Kadir Şeker için flaş karar

Yeniden hakim karşısına çıkıyor.
Halk TVde HDPnin provokasyonları eleştirildi: Konuklar şaşkınlığını gizleyemedi

​Bakan Soylu duyurdu: Arkadaşlarımız göğüs göğüse çatıştı.

"Bu yıl sonuna kadar üretim bandından indireceğiz."

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.