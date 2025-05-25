Suudi Arabistan'da 73 yıllık alkol yasağı gevşetiliyor

Suudi Arabistan'da 1952 yılından bu yana uygulanan alkol yasağı gevşetiliyor. Suudi Arabistan hükümeti, 2026 yılına kadar 600 belirlenmiş turistik bölgede alkol yasağını kaldıracak. Uygulanacak plana göre, alkol yalnızca turizm odaklı mekanlarla sınırlı tutulacak. Seçili beş yıldızlı otellerde, tatil köylerinde ve lisanslı tesislerde alkol satışı ile tüketimine izin verilecek. Kamusal alanlar, özel konutlar ve perakende satış noktaları ise mevcut yasaklara tabi olmaya devam edecek. Yeni uygulama çerçevesinde yalnızca şarap ve bira tüketimine izin verilecek. Sert alkoller ise "yasak" statüsünde kalmaya devam edecek.