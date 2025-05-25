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Suudi Arabistan'da 73 yıllık alkol yasağı gevşetiliyor

Suudi Arabistan'da 73 yıllık alkol yasağı gevşetiliyor

08:2525/05/2025, Pazar
IHA
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Suudi Arabistan hükümeti, 1952 yılından bu yana uygulanan alkol yasağını 2026 yılına kadar 600 belirlenmiş turistik bölgede kaldırarak, alkol tüketimine izin verecek.

Suudi Arabistan'da 1952 yılından bu yana uygulanan alkol yasağı gevşetiliyor. Suudi Arabistan hükümeti, 2026 yılına kadar 600 belirlenmiş turistik bölgede alkol yasağını kaldıracak. Uygulanacak plana göre, alkol yalnızca turizm odaklı mekanlarla sınırlı tutulacak. Seçili beş yıldızlı otellerde, tatil köylerinde ve lisanslı tesislerde alkol satışı ile tüketimine izin verilecek. Kamusal alanlar, özel konutlar ve perakende satış noktaları ise mevcut yasaklara tabi olmaya devam edecek. Yeni uygulama çerçevesinde yalnızca şarap ve bira tüketimine izin verilecek. Sert alkoller ise "yasak" statüsünde kalmaya devam edecek.


Kral Abdulaziz, 1952 yılında alkolün tamamen yasaklanmasına karar vermişti


Suudi Arabistan'da 1951 yılında Kral Abdulaziz'in oğlu Prens Mishari bin Abdulaziz Al-Suud'un Cidde şehrinde bir davette alkollü haldeyken İngiliz Başkonsolos Yardımcısı Cyril Ousman'ı vurup öldürmesinin ardından alkol yasağı gündeme gelmişti. Tepkiler üzerine Kral Abdulaziz, 1952 yılında alkolün tamamen yasaklanmasına karar vermişti.

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