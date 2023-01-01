|
Dünya
Suudi Arabistan'da dikkat çeken karar: Yolculara dört günlük umre vizesi verecek
Suudi Arabistan'ın ulusal hava yolu şirketi, yolcularına umre yapabilme imkanı dahil ülkeyi 96 saat ziyaret etmeye olanak sağlayan yeni bir program hazırladığını duyurdu.
12:28 . 18/01/2023 Çarşamba
AA
Mekke

Mekke

Suudi Arabistan
Hava Yolları Şirketi Sözcüsü Abdullah eş-Şehrani, Suudi Arabistan'ın "Ahbar 24" haber sitesinde yer alan açıklamasında, yakında "Biletin vizendir" isimli bir uygulamayı hayata geçireceklerini bildirdi.

Şehrani, uygulama kapsamında Suudi Arabistan Hava Yolları'ndan bilet alan yolculara siteden bilet satın alma işlemi sırasında vizeye ihtiyacı olup olmadığının sorulacağını, eğer onay verilirse yolcuların yalnızca 3 dakika içerisinde 96 saatlik ziyaret vizesi alabileceğini ifade etti.

"Biletin vizendir"

Bu vizeyle yolcuların istedikleri takdirde umre yapılabileceğini ve ülkenin her yerini ziyaret edilebileceğini aktaran Şehrani, "Biletin vizendir" uygulamasının yalnızca Cidde Havalimanı ile sınırlı olmayacağını, ülkedeki tüm uluslararası havalimanlarını kapsayacağını belirtti.

Suudi Arabistan'ı özellikle Cidde'yi umre yapma amacıyla aktarma noktası olarak kullanmak isteyen Müslümanlar için böyle bir uygulama başlatma ihtiyacı duyulduğunu kaydeden Şehrani, uygulamanın ne zaman hayata geçirileceğine ilişkin ise net bir bilgi vermedi.

Uygulamanın uluslararası yolculuklarda Suudi Arabistan'a talebi arttıracağını vurgulayan Şehrani, şirketin bu yıl içerisinde uluslararası uçuşlarını yüzde 40 arttırmaya hazırlandığını sözlerine ekledi.



#Suudi Arabistan
#Suudi Arabistan Hava Yolları
#vize
2 saat önce
default-profile-img
Suudi Arabistan'da dikkat çeken karar: Yolculara dört günlük umre vizesi verecek
Galatasaray'da Fofana hamlesi
Fransa sağlık sektöründeki krizi aşamıyor: Saint Raphael'de bulunan tek hastane çalışan kalmadığı için kapandı
'Öldü' düşüncesiyle hastaneye getirildi hayata tutundu: Uyandığından bakın ne sordu
Tarım Kredi Süt Ürünleri fabrikasında patlama
Zelenskiy'den helikopter kazası açıklaması: Acı tarif edilemez
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.