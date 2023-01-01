Suudi Arabistan'da dikkat çeken karar: Yolculara dört günlük umre vizesi verecek

Suudi Arabistan Hava Yolları Şirketi Sözcüsü Abdullah eş-Şehrani, Suudi Arabistan'ın "Ahbar 24" haber sitesinde yer alan açıklamasında, yakında "Biletin vizendir" isimli bir uygulamayı hayata geçireceklerini bildirdi.

Şehrani, uygulama kapsamında Suudi Arabistan Hava Yolları'ndan bilet alan yolculara siteden bilet satın alma işlemi sırasında vizeye ihtiyacı olup olmadığının sorulacağını, eğer onay verilirse yolcuların yalnızca 3 dakika içerisinde 96 saatlik ziyaret vizesi alabileceğini ifade etti.

"Biletin vizendir"

Bu vizeyle yolcuların istedikleri takdirde umre yapılabileceğini ve ülkenin her yerini ziyaret edilebileceğini aktaran Şehrani, "Biletin vizendir" uygulamasının yalnızca Cidde Havalimanı ile sınırlı olmayacağını, ülkedeki tüm uluslararası havalimanlarını kapsayacağını belirtti.

Suudi Arabistan'ı özellikle Cidde'yi umre yapma amacıyla aktarma noktası olarak kullanmak isteyen Müslümanlar için böyle bir uygulama başlatma ihtiyacı duyulduğunu kaydeden Şehrani, uygulamanın ne zaman hayata geçirileceğine ilişkin ise net bir bilgi vermedi.

Uygulamanın uluslararası yolculuklarda Suudi Arabistan'a talebi arttıracağını vurgulayan Şehrani, şirketin bu yıl içerisinde uluslararası uçuşlarını yüzde 40 arttırmaya hazırlandığını sözlerine ekledi.







