Suudi Arabistan'da eski Maliye Bakanı Bakanlar Kurulu toplantısında

Suudi Arabistan eski Maliye Bakanı ve halihazırda Devlet Bakanlığı görevindeki İbrahim el-Assaf, yolsuzluk suçlamalarından aklanmasından bu yana ilk kez Bakanlar Kurulu toplantısına katıldı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Assaf, bugün düzenlenen hükûmet toplantısında hazır bulundu.

Suudi Arabistan resmi televizyonu geçen cumartesi gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan eski Kraliyet Muhafızları Bakanı Emir Mutab bin Abdullah bin Abdulaziz'in Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la görüşmesinin yer aldığı görüntüyü yayınlamıştı.

Assaf'ın, Emir Mutab'dan sonra ülkede yolsuzluk iddialarıyla gözaltına alınan ve serbest bırakıldıktan sonra devlet erkanıyla bir araya geldiği basında yer alan önemli isimlerden ikincisi olduğu ifade ediliyor.

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Ne olmuştu?

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından 4 Kasım 2017'de yayımlanan Kraliyet Kararnameleri ile Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu kurulması kararlaştırılmıştı. Söz konusu komisyon tutuklama, mal varlığına el koyma ve gerekli diğer işlemleri yapmak ile yetkilendirilmiş, başkanlığına da Kral Selman'ın oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman getirilmişti.

Komisyonun kurulmasının hemen ardından başlatılan "yolsuzluk soruşturmaları" çerçevesinde başta Kraliyet Muhafızları Bakanı Prens Mutab bin Abdullah ve milyarder iş adamı Prens El-Velid bin Talal olmak üzere çok sayıda prens, bakan ve iş adamı gözaltına alınmıştı.