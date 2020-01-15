Suudi Arabistan’da kar yağdı

Suudi Arabistan Metoroloji Genel Müdürlüğü ülkenin bazı bölgelerinde sıcaklığın 0 derecenin altına düştüğünü ve şiddetli kar yağışı olduğunu açıkladı.
Tabuk ve kuzeybatı bölgelerinde yoğun yağış ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Suudi Arabistan Metoroloji Genel Müdürlüğü ülkenin bazı bölgelerinde sıcaklığın 0 derecenin altına düştüğünü ve şiddetli kar yağışı olduğunu açıkladı.
Tabuk ve kuzeybatı bölgelerinde yoğun yağış ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
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