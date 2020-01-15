Dünya Suudi Arabistanda kar yağdı
ORTADOĞU

Suudi Arabistan’da kar yağdı

Suudi Arabistan’da kar yağdı

Suudi Arabistan’ın özellikle kuzeybatı bölgesinde şiddetli kar yağdı, çöllerin bulunduğu Dahr Dağları ve çevresi karla kaplandı.

Haber Merkezi DHA
Develer karın altında kaldı.
Develer karın altında kaldı.

Suudi Arabistan Metoroloji Genel Müdürlüğü ülkenin bazı bölgelerinde sıcaklığın 0 derecenin altına düştüğünü ve şiddetli kar yağışı olduğunu açıkladı.

Tabuk ve kuzeybatı bölgelerinde yoğun yağış ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Dahr Dağları ve çevresi karla kaplandı.

Araçlar kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı.

Suudi Arabistan'da 2 bakan görevden alındı
DÜNYA
Suudi Arabistan'da 2 bakan görevden alındı

Suudi Arabistan, BAE ve Mısır'dan Libya kumpası: Meşruiyeti bitirmeye çalışıyorlar
DÜNYA
Suudi Arabistan, BAE ve Mısır'dan Libya kumpası: Meşruiyeti bitirmeye çalışıyorlar
İmamoğlu ve Yavaş toplantıyı terk etti

İmamoğlu ve Yavaş toplantıyı terk etti

​Bakan 'Kanal İstanbul'u anlatınca CHP'li başkanlar tepki gösterdi.
Şovmenlerin maskesi düştü

Şovmenlerin maskesi düştü

Cumhurbaşkanı 'Kardeş Belediyeler Toplantısı'nda açıklama yaptı.
AteşkeseBAE engel oldu

Ateşkese
BAE engel oldu

Masadan kaçan Hafter hakkında çarpıcı detay.
Yetki alanları için anlaşmaya hazırız

Yetki alanları için anlaşmaya hazırız

Çavuşoğlu'ndan SETA'da düzenlenen panelde önemli açıklamalar.
TRT Almanca'nın<br>adı bile yetti

TRT Almanca'nın
adı bile yetti

​Alman medyası Türkiye'ye karşı saldırıya geçti.
Hayat kurtaracak mekanizma!

Hayat kurtaracak mekanizma!

Türkiye'de liseli gençler Avustralya yangını için kolları sıvadı.

Suçu değişti<br>cezası değişmedi

Suçu değişti
cezası değişmedi

Seri katil ​Atalay Filiz'in yargılandığı davada son dakika gelişmesi.
Abdest alırken<br>görenler şaşırıyor

Abdest alırken
görenler şaşırıyor

İmam hatiplilerin müzik grubu dinleyenleri mest ediyor.
Bakan Akar'dan Libya açıklaması

Bakan Akar'dan Libya açıklaması

"Ateşkes bitti" söylentisinin sahada karşılığı yok.
Başvuru<br> 1 milyonu geçti

Başvuru
1 milyonu geçti

​Cumhurbaşkanı 100 bin sosyal konutta son rakamı açıkladı.
Hepsini FETÖ'cülere<br>göndereceklerdi

Hepsini FETÖ'cülere
göndereceklerdi

127 milyon 500 bin sahte dolar ele geçirildi.
Sincar'da nokta atışı

Sincar'da nokta atışı

Toplantı halindeki PKK'lılar, MİT'ten gelen istihbaratla vuruldu.
5 yıl hapis geliyor

5 yıl hapis geliyor

Yasa teklifi hazır, sağlığı tehlikeye sokacak gıda üretenler yandı.
İstifasını istedi listeden düşürüldü

İstifasını istedi listeden düşürüldü

​MHP'li başkan sosyal medyada Filenin Sultanlarını hedef almıştı.
Bugün sona eriyor

Bugün sona eriyor

100 bin sosyal konut için başvurular mesai bitiminde son bulacak.
Elektrikteki<br>kaçak gaza sıçradı

Elektrikteki
kaçak gaza sıçradı

​Doğal Gaz Dağıtıcıları uyarıyor: Ciddi cezası var.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.