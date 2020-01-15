Suudi Arabistan’da kar yağdı

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Beylikdüzü’nde çocuk ölümlerinde 'domuz gribi' şüphesi: Gerekli araştırmalar yapılıyor

Beylikdüzü’nde geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden 2 ve 4 yaşındaki iki çocuğun ölümü sebebinin domuz gribi olabileceği iddia edildi. Hayatını kaybeden çocukların getirildiği hastanede görev yapan Uzman Doktor Nilüfer Şenbecerir, domuz gribi tanısı için erken olduğunu söyleyerek, “Şu an için domuz gribi tanısı koymamız mümkün değil. Aslında grip enfeksiyonun bir çok çeşitleri var. Domuz gribi diyemiyoruz ancak bu konuda da gerekli araştırmalar yapılıyor" dedi.