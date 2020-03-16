Dünya Suudi Arabistanda koronavirüs teşhisi konulan vaka sayısı 118e yükseldi
KORONAVİRÜS

Suudi Arabistan’da koronavirüs teşhisi konulan vaka sayısı 118'e yükseldi - Arabistan'da koroonavirüs son durum

Suudi Arabistan’da koronavirüs teşhisi konulan vaka sayısı 118'e yükseldi

Suudi Arabistan’da koronavirüs (Covid-19) teşhisi koyulanların sayısı 118'e yükseldi. Kabe'nin ise hala ziyaretçi girişine kapalı olmakla birlikte sadece ibadete açık olduğu belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 15 kişide daha virüs tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 118'e yükseldiği bildirilmişti. Ayrıca Suudi Arabistan’ın resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre hükümet, koronavirüs önlemleri kapsamında, sağlık, emniyet, elektronik güvenlik merkezi ve ordu bünyesindekiler haricindeki kamu çalışanlarına 16 gün izin verildiğini açıkladı.

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Suudi Arabistan hükümeti, AVM’ler, eczaneler, marketler, çarşılar ve güzellik merkezleri için kapatılma talimatı verdi. Aynı zamanda bahçeler, sahiller, kamplar gibi gezi alanlarında çok sayıda insanın bir arada bulunmaması konusunda çağrıda bulundu. Yine bu kapsamda, tüm kamu ve özel kuruluşlarda uzaktan elektronik sistemlere geçişin teşvik edilmesi kararı alındı.

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Kabe’nin ise hala ziyaretçi girişine kapalı olmakla birlikte sadece ibadete açık olduğu bildirildi.


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