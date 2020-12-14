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Dünya Suudi Arabistanda petrol tankerinde patlama Saldırı dış kaynaklı
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Suudi Arabistan'da petrol tankerinde patlama: Saldırı dış kaynaklı

Suudi Arabistan'ın Cidde limanında bir petrol tankerinde patlama meydana geldi. Yetkililer patlamanın dış kaynaklı bir saldırı olduğunu belirtti

Haber Merkezi AA
Suudi Arabistan'da bir petrol tankerinde patlama meydana geldi.
Suudi Arabistan'da bir petrol tankerinde patlama meydana geldi.

Suudi Arabistan'ın Cidde limanında bir petrol tankerinde "dış kaynaklı" saldırı nedeniyle patlama meydana geldi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki Cidde limanı açıklarında demirleyen BW Rhine adlı Singapur bandıralı petrol tankerinde dış kaynaklı bir saldırı nedeniyle patlama oldu.

MÜRETTEBAT KURTULDU

Geminin bağlı olduğu BW Group şirketinden yapılan yazılı açıklamada, gemideki 22 mürettebatın patlamadan yaralanmadan kurtulduğu belirtildi.

Açıklamada, patlama nedeniyle petrol sızıntısının yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

Suudi Arabistan ve Yemen'deki Husilerden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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