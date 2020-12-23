Dünya Suudi Arabistanda tutuklu kadın aktiviste ilişkin "işkence davası" reddedildi
ORTADOĞU

Suudi Arabistan'da tutuklu kadın aktiviste ilişkin "işkence davası" reddedildi

Suudi Arabistan'da tutuklu kadın aktivist Luceyn el-Hezlul'un hapishanede işkenceye ve tacize uğradığı iddiasıyla açılan dava başkent Riyad'daki Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Avrupa-Suudi Arabistan İnsan Hakları Örgütü Başkanı Ali ed-Dubisi ise Twitter hesabından, "Savunmasız bir kadın devletin en önemli kurumları tarafından kuşatılmış ve aleyhinde işbirliği yapmış. O, koğuşunda tek bir söz bile etmeden bütün dünya ona inanıyor ve siz yalan söylüyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu. Karara ilişkin yargı yolunun açık olduğu ve 30 gün içinde hükme itiraz edilebileceği belirtildi. Ceza Mahkemesi'nin aldığı karar sosyal medyada tepkiye neden oldu.

Haber Merkezi AA
Hezlul'un da aralarında bulunduğu çok sayıda Suudi Arabistanlı kadın aktivist, Mayıs 2018'de gözaltına alınmıştı.
Hezlul'un da aralarında bulunduğu çok sayıda Suudi Arabistanlı kadın aktivist, Mayıs 2018'de gözaltına alınmıştı.

Suudi Arabistan'da tutuklu kadın aktivist Luceyn el-Hezlul'un hapishanede işkenceye ve tacize uğradığı iddiasıyla açılan dava başkent Riyad'daki Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

Suudi Arabistan merkezli Sebk (Sabq) ve Eş-Şark el-Avsat gazetelerinin haberine göre, Ceza Mahkemesi, Hezlul'un ailesinin 20 ay önce açtığı davanın reddedilmesine hükmetti.

Mahkeme, dava kapsamında sunulan delillerin ve verilen ifadelerin, Hezlul'un hapishanede işkenceye maruz kalmadığı ve kötü muamele görmediğini kanıtladığı sonucuna ulaştı.

Karara ilişkin yargı yolunun açık olduğu ve 30 gün içinde hükme itiraz edilebileceği belirtildi.

Suudi Arabistan ve BAE İsrail eliyle onlarca gazetecinin telefonunu hackledi
DÜNYA
Suudi Arabistan ve BAE İsrail eliyle onlarca gazetecinin telefonunu hackledi

Sosyal medyada karara tepki geldi

Luceyn'in kız kardeşleri Lina ve Alya Twitter hesaplarından söz konusu kararı kabul etmediklerini duyurdu.

"Luceyn Yalan Söylemiyor" etiketiyle paylaşımda bulunan Lina, "Luceyn değil siz yalancısınız, bunun en büyük kanıtı da hakimin, başsavcılığın işkence suçlamasını reddettiğini gösteren raporunun bir nüshasının Luceyn'e verilmesini reddetmesidir." ifadesini kullandı.

Alya ise "işkencenin 2 yıl önce gerçekleşmiş olmasının bunu unutacakları anlamına gelmediğini ve haklarını talep etmeye devam edeceklerini" kaydetti.

Avrupa-Suudi Arabistan İnsan Hakları Örgütü Başkanı Ali ed-Dubisi ise Twitter hesabından, "Savunmasız bir kadın devletin en önemli kurumları tarafından kuşatılmış ve aleyhinde işbirliği yapmış. O, koğuşunda tek bir söz bile etmeden bütün dünya ona inanıyor ve siz yalan söylüyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Suudi yönetimi "İhvan tehlikesi" konusunda uyarıda bulunmadıkları gerekçesiyle 100'ü aşkın imam ve hatibi açığa aldı
DÜNYA
Suudi yönetimi "İhvan tehlikesi" konusunda uyarıda bulunmadıkları gerekçesiyle 100'ü aşkın imam ve hatibi açığa aldı

İşkence örtbas ediliyor

Suudi Arabistan'da hapisteki din alimi Selman el-Avde'nin (63) oğlu Abdullah el-Avde ise adli süreçte bir sıkıntı olduğunu, 20 aylık bir gecikmenin ardında 2 hafta içinde kararın çıktığını dile getirdi. Avde, işkence suçunun örtbas edildiğini kaydetti.

Luceyn el-Hezlul, İman en-Nefcan, Nevf Abdulaziz, Azize el-Yusuf ve Rukayye el-Muharib gibi isimlerin aralarında bulunduğu Suudi Arabistanlı kadın aktivistler, Mayıs 2018'de gözaltına alınmış, daha sonra Başsavcılık tarafından bazılarına "ülke çıkarlarına zarar verme" suçlaması yöneltilmişti.

Aralarında Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütünün de bulunduğu bazı insan hakları örgütleri, kadın haklarını savundukları belirtilen aktivistlerin işkenceye maruz kaldığını ileri sürmüştü. Suudi Arabistan ise söz konusu iddiaları yalanlamıştı.

Abone Ol Google News
Üstünlüğü şok edici

Üstünlüğü şok edici

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak.
Büyük cezası var!

Büyük cezası var!

Sosyal medyada reklam yapan ünlülere uyarı.
CHP’li Hamzaçebi Kılıçdaroğlu’nun ‘uyuşturucu ve organ ticareti yapanlardan vergi alınsın’ sözlerini savundu

Türkiye'nin gücünün<br>sembolü haline geldi

Türkiye'nin gücünün
sembolü haline geldi

​Fransız gazetesi Türk SİHA'larını kaleme aldı.

Allahım Ya Rabbim!<br>Aklıma mukayyet ol

Allahım Ya Rabbim!
Aklıma mukayyet ol

İçişleri ​Bakanı Süleyman Soylu Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
Otoyolda feci kaza

Otoyolda feci kaza

Sürücü yan yatan ​TIR dorsesinin altında kalarak can verdi.
Bakan güzel<br>haberi paylaştı

Bakan güzel
haberi paylaştı

Türkiye'de artık sorun olmaktan çıktı.
Süre bir kez<br>daha uzatıldı

Süre bir kez
daha uzatıldı

​Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar.
Ortalığı savaş<br>alanına çevirdi

Ortalığı savaş
alanına çevirdi

​İstanbul Şişli'de dehşet dolu gece.
Türklere ceza

Türklere ceza

​Havalimanında Fransa ırkçılığı.
Çadırlar çamura gömüldü

Çadırlar çamura gömüldü

​Yirmi üç kamp sular altında.
Mutasyondan korkmuyoruz

Mutasyondan korkmuyoruz

BioNTech kurucusu Uğur Şahin açıklamalarda bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.