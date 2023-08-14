Suudi Arabistan'da uyuşturucu operasyonu: Baklava kutularından milyonlarca uyuşturucu hap çıktı

Suudi Arabistan resmi ajansına (SPA) göre, Cidde Limanındaki Zekat, Vergi ve Gümrük İdaresi tarafından yapılan açıklamada, kargoların gümrük işlemleri sırasındaki incelemede kutulardaki baklavaların altına gizlenmiş plastik torbalarda toplam 2 milyon 242 bin 560 adet uyuşturucu hap tespit edildiği kaydedildi.