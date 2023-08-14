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Dünya

Suudi Arabistan'da uyuşturucu operasyonu: Baklava kutularından milyonlarca uyuşturucu hap çıktı

Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı İslami Gümrüğü'nde, ülkeye sokulmak üzere gelen kargolar arasında baklava kutularına gizlenmiş 2 milyon 242 bin 560 adet "captagon hap" ele geçirildiği bildirildi.

09:08 . 14/08/2023 Pazartesi
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Suudi Arabistan resmi ajansına (SPA) göre, Cidde Limanındaki Zekat, Vergi ve Gümrük İdaresi tarafından yapılan açıklamada, kargoların gümrük işlemleri sırasındaki incelemede kutulardaki baklavaların altına gizlenmiş plastik torbalarda toplam 2 milyon 242 bin 560 adet uyuşturucu hap tespit edildiği kaydedildi.


Açıklamada, Uyuşturucuyla Mücadele Genel Müdürlüğü ile koordinasyon sonucu söz konusu kargonun alıcısı 2 kişinin yakalandığı ifade edildi.

Gümrük idaresi, açıklamasında, ülke ekonomisi ve toplumun korunması için herkese kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına destek çağrısında bulunarak, bu gibi durumlarda başvuracakları telefon numarası ve mail adresini paylaştı.


Kargonun nereden geldiği ve yakalanan 2 kişiye dair bilgi verilmedi.




#Baklava kutuları
#Suudi Arabistan
#uyuşturucu
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