Suudi Arabistan'dan 8 yıl sonra bir ilk: İranlılar artık umreye gidebilecek

Tahran ve Riyad'ın diplomatik ilişkileri yeniden kurmasının ardından ilk kez İranlılar umre için Suudi Arabistan'a gidebilecek.





İranlı hacılar sekiz yıl sonra ilk kez 19 Aralık'tan itibaren Suudi Arabistan'a düzenli olarak seyahat etmeye başlayacak.





Yarı resmi Fars haber ajansı, İran'daki 10 havaalanından kalkacak uçakların, yıl boyunca Suudi Arabistan'daki Mekke'ye umre ziyaretine gidecek İranlıları taşıyacağını duyurdu.





Bu adım, Körfez'deki iki petrol üreticisi rakip arasındaki ilişkilerin normale dönme işareti olarak değerlendiriliyor.





2016 yılından bu yana İranlılar, sadece hac ziyareti için Suudi Arabistan'a gidebiliyordu.





İranlılar artık yılın herhangi bir zamanında yapılabilen "küçük hac" olarak bilinen umreyi de tamamlayabilecek.





İran Dışişleri Bakanı, Suudi Veliaht Prens bin Selman'la görüştü





Çin arabulucu oldu





İran ve Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkiler, 2016'da Riyad'ın Şii bir din adamını idam etmesi ve ardından Tahran'daki Suudi Büyükelçiliğinin basılması nedeniyle kesilmişti.





İki ülke Çin'in arabuluculuğuyla mart ayında varılan anlaşma uyarınca bu adımı attı.





İran ve Suudi Arabistan arasındaki müzakerelerde iki ülke arasında din dışı turizmin yeniden canlanması konusu da tartışılıyor.





Şubat 2024 sonuna kadar yaklaşık 70 bin İranlı hacının Suudi Arabistan'a seyahat etmesinin beklendiği belirtildi.





İran-Suudi Arabistan ilişkileri





Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr el-Nimr'in de bulunduğu 47 kişi "terör" suçlamasıyla idam edildi.





İdamlara tepki gösteren İranlı yetkililerin peş peşe yaptığı açıklamaların ardından Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binaları İran'daki göstericiler tarafından ateşe verildi.





Mart 2015'te başlayan Yemen'deki kriz nedeniyle zaten gergin olan iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler tamamen kesildi. Taraflar 7 yıl sonra ilişkilerin normalleşmesi için Pekin'de varılan anlaşmaya imzaları attı.



