Suudi Arabistan'dan BAE'ye seyahat yeniden başladı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (solda) ve BAE ’nin fiili lideri Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed.

Ortadoğu’nun dizaynı için çalışan iki müttefik Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında son zamanlarda yaşanan ayrışmayı yumuşatan bir gelişme yaşandı.

SELMAN VE ZAYED'DEN GÖRÜŞME

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, BAE’nin fiili lideri Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile bir görüşme yaptı.

TİCARET FUARINA HAFTALAR KALDI

Bloomberg HT'nin haberine göre, bu görüşmeden bir gün sonra Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne seyahat yasağını kaldırdı. Karar bugünden (8 Eylül 2021) itibaren uygulanacak. Ayrıca karar, Dubai Expo 2020 ticaret fuarına haftalar kala alınması nedeniyle dikkat çekiyor.

FUARA 25 MİLYON KİŞİ BEKLENİYOR

Dubai Expo 2020'ye 25 milyon ziyaretçinin gelmesi hedefleniyor. Fuar, salgının başlamasından bu yana fiziki katılım ile gerçekleştirilen en büyük etkinliklerden biri olacak.

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YASAK KARARI TEMMUZ'DA ALINDI

Suudi Arabistan’ın seyahat yasağı Temmuz ayından bu yana uygulanıyordu. Bu kısıtlama, ucuz alışveriş ve daha rahat sosyal kısıtlamalar arayanlar için popüler bir hafta sonu fırsatı oluşturan Dubai’yi oldukça olumsuz etkiliyordu.

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