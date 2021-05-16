Suudi Arabistan'dan İsrail'e çağrı: Saldırılara son verin

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İcra Komitesinin İsrail'in saldırılarını ele almak üzere gerçekleştirdiği Dışişleri Bakanları düzeyindeki çevrim içi olağanüstü toplantıda, İsrail'in Filistinliler aleyhindeki ihlallerini kınayarak, bölgedeki İsrail şiddetine bir an önce son verilmesi çağrısında bulundu.

"İSRAİL FİLİSTİNLİLERİN HAKKINI İHLAL EDİYOR"

Bin Ferhan, ülkesinin talebiyle düzenlenen toplantıda, "İsrail, Filistinlilerin haklarını açık bir şekilde ihlal ediyor. Suudi Arabistan, İsrail'in Kudüs'te Filistinlilerin evlerine el koymasını kınıyor ve Filistinlilerin haklarının ihlalini kesinlikle reddediyor" ifadesini kullandı.

Doğu Kudüs'ün dokunulması kabul edilemez Filistin toprağı olduğunu belirten Bin Ferhan, İsrail'e gerginliğe bir an önce son vermesi çağrısında bulundu. Bin Ferhan, uluslararası toplumdan, sorumluluklarını üstlenmesini ve İsrail'in ihlallerine son vermek için acilen müdahalede bulunmasını istedi.

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