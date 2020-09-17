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Dünya Suudi Arabistandan son dakika açıklaması Patlayıcı taşıyan insansız hava aracı engellendi
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Suudi Arabistan'dan son dakika açıklaması

Suudi Arabistan'dan son dakika açıklaması: Patlayıcı taşıyan insansız hava aracı engellendi

Suudi Koalisyonu, Suudi Arabistan’a fırlatılan patlayıcı taşıyan insansız hava aracını engellediğini duyurdu. İHA’nın Yemen sınırına yakın noktada bulunan Asir Bölgesi'ndeki Hamis Muşayt kentinde sivilleri hedef aldığı ifade edildi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Suudi Koalisyonu, Suudi Arabistan’a fırlatılan patlayıcı taşıyan insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Suudi Koalisyonu, Suudi Arabistan’a fırlatılan patlayıcı taşıyan insansız hava aracının imha edildiğini duyurdu. Suudi Arabistan merkezli SPA’nın haberinde, İHA’nın Yemen sınırına yakın noktada bulunan Asir Bölgesi'ndeki Hamis Muşayt kentinde sivilleri hedef aldığı ifade edildi.

Netflix CEO'sundan Suudi Arabistan'daki
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Netflix, 2019'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle eleştirildiği bir programı Suudi Arabistan'da yayından kaldırma karşılığında, 'pedofili' ve 'eşcinsellik' içerikli videoları bu ülkede yayınlamalarına izin verildiğini açıkladı. Patriot Act'in ilgili bölümünü yayından kaldırmanın karşılığında, 'Queer Eye,' 'Sex Education' ve 'Orange is the New Black' gibi programları Suudi Arabistan'da yayınlama şansları olduğunu belirten Netflix'in CEO'su Reed Hastings, 'Bu tedirgin edici bir tavizdi, bunu onaylamamız kolay olmadı ama bu adımın iyi olduğunu düşünüyoruz' sözleriyle kararını savundu.


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