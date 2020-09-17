Suudi Arabistan'dan son dakika açıklaması: Patlayıcı taşıyan insansız hava aracı engellendi
Suudi Koalisyonu, Suudi Arabistan’a fırlatılan patlayıcı taşıyan insansız hava aracını engellediğini duyurdu. İHA’nın Yemen sınırına yakın noktada bulunan Asir Bölgesi'ndeki Hamis Muşayt kentinde sivilleri hedef aldığı ifade edildi.
Suudi Koalisyonu, Suudi Arabistan’a fırlatılan patlayıcı taşıyan insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.
Suudi Koalisyonu, Suudi Arabistan’a fırlatılan patlayıcı taşıyan insansız hava aracının imha edildiğini duyurdu. Suudi Arabistan merkezli SPA’nın haberinde, İHA’nın Yemen sınırına yakın noktada bulunan Asir Bölgesi'ndeki Hamis Muşayt kentinde sivilleri hedef aldığı ifade edildi.