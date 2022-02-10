Dünya Suudi Arabistanın Abha Havalimanına gönderilen İHA nedeniyle 4 kişi yaralandı
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Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'na gönderilen İHA nedeniyle 4 kişi yaralandı

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Uluslararası Abha Havalimanı yönüne gönderilen insansız hava aracı (İHA) nedeniyle 4 sivilin yaralandığını duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Suudi Arabistanın Abha Havalimanına gönderilen İHA nedeniyle 4 kişi yaralandı
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Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın Arap koalisyonundan aktardığı yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan hava savunması, Uluslararası Abha Havalimanı'na gönderilen bir İHA'yı engelleyerek imha etmiştir." ifadelerine yer verildi.

İmha edilen İHA'nın parçalarının havalimanı yakınına düştüğü belirtilen açıklamada, ilk belirlemelere göre bölgede çalışanların ve yolcuların aralarında bulunduğu 4 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Olaya ilişkin, "Sivil bir havalimanına ve yolculara yönelik yapılan bu saldırıya kararlı operasyonlarla karşılık vereceğiz." açıklamasında bulunuldu.

Husiler, henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.

İran destekli Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor. Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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