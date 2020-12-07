Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Suudi Arabistanın Türk mallarına uyguladığı boykot Suudi iş adamını iflasa götürdü 1 milyon 700 bin dolar zarar etti
ORTADOĞU

Suudi Arabistan’ın Türk mallarına uyguladığı boykot Suudi iş adamını iflasa götürdü: 1 milyon 700 bin dolar zarar etti

Suudi Arabistan’ın Türk mallarına uyguladığı boykot Suudi Arabistanlı iş insanı Hamad Maqavi’yi iflas ettirdi. Suudi yetkililerin sürekli yalanladığı, resmiyette var olmadığını söylediği boykottan dolayı iflas ettiğini söyleyen Hamad Maqavi, kargoların ürünleri almadığını, alınan ürünlerinde gümrükte bekletildiğini anlattı.

Haber Merkezi İHA
Hamad Maqavi
Hamad Maqavi

Suudi iş adamı Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye uyguladığı boykot sebebiyle iflas etti.

İFLAS BAYRAĞINI ÇEKTİ

Gaziantep’te ürettiği lokum ve şekerlemeleri kendi ülkesi olan Suudi Arabistan’a ihraç eden Hamad Maqavi, Suudi Arabistan’ın Türk mallarına uyguladığı boykottan dolayı iflas etti. Korona virüs salgınından dolayı işleri durağanlaşan Maqavi, boykottan dolayı satışlarının tamamen durmasıyla iflas bayrağını çekti.

ÜRÜN GÖNDEREMİYORUZ

5 katlı 35 çalışanlı üretim fabrikasının kapısına kilit vuran Maqavi, kendi ülkesinin başlatmış olduğu boykotun kurbanı oldu. Suudi Arabistan’ın Ekim ayında başlattığı boykot yaklaşık 2 aydır sürürken Suudi yetkililer Türkiye’ye resmi olarak boykot uygulanmadığını söylese de Hamad Maqavi’nin iflası Türk mallarına boykot uygulandığını gösteriyor. Kargo şirketlerinin Türkiye’den Suudi Arabistan’a ürün götürmediğini anlatan Maqavi, “Bugün hiç kimse bir Türk ürünü Suudi Arabistan’a gönderemez. Ben Arabistanlı olmama rağmen bile gönderemiyorum” dedi.

İHRACATÇILARA CİDDİ ZARAR VERDİ

Boykotun en çok Gaziantep’ten Suudi Arabistan’a halı ihraç eden ihracatçılara zarar verdiğini belirten Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Başkanı Fikret Kileci, boykotun hem Türk ihracatçılarına hem de Suudi ihracatçılara ciddi zarar verdiğini söyledi.

7 MİLYON RİYAL ÖDEMEM LAZIM

Şirketi ilk kurduğu zamanlarda işlerinin güzel olduğunu aktaran Maqavi, işlerini ilk olarak koronavirüs salgınının kötü etkilediğini söyledi. Sadece Suudi Arabistan pazarında çalıştıklarını paylaşan Maqavi, “Benim Suudi Arabistan’da satış noktalarım var. Bir anda boykot dönemi başladı. Ürünlerim boykot edilmeye başladı. Boykottan dolayı uzun süre dayanamadım iflas ettim. Ben ürettiğim ürünü sadece Arabistan’a satıyorum. Ben kendim Suudi Arabistan’lı olduğum için böyle bir sistem kurmuştum. Ama şuan elimde bir şey kalmadı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Benim 35 çalışanım vardı. Ürünlerim 2 ay boyunca gümrükte bekledi. Bunun bedeli var. Sözleşmeler var. Vergimi ödeyemedim. Borçlarımı ödeyemediğim için mahkemede hakkımda dava açıldı. Ben nasıl ödeyeceğim. Ürünlerimi satamıyorum ki ödeyeyim. Şuan 7 milyon Riyal yani yaklaşık 1 milyon dolar ödemem gereken borcum var. Ne yapacağımı bilmiyorum” dedi.

Suudi Arabistan'ın Türk ürünlerine karşı başlattığı boykot kampanyası işe yaramadı: Türkiye'ye destek yağıyor
DÜNYA
Suudi Arabistan'ın Türk ürünlerine karşı başlattığı boykot kampanyası işe yaramadı: Türkiye'ye destek yağıyor

BOYKOT RESMİYETTE YOK GERÇEKTE VAR

Suudi Arabistan Konsolosluğuna ürünlerimi ülkeye sokamadığım için başvuruda bulunduğu zaman “Resmi bir boykot yok” cevabı aldığını sözlerine ekleyen Maqavi, kargo şirketlerinin ülkeye götürmek için aldığı ürünlerin 2-3 ay bekletildiğini anlattı. Suudi Arabistan'daki esnafın Türkiye’de üretilen malları almadığını kaydeden Maqavi, “Ben kimin kurbanıyım! Ben ürünü Arabistanlı olarak üretiyorum ama ürünümün üzerinde Türkiye barkodu olduğu için almıyorlar. Konsolosluk bize gelen bir emir yok diyorlar. Suudi Arabistan’da ettiğim zarar şuan 1 milyon 700 bin dolardır. Ben bugün ortada kaldım. Sadece ben değil seyahat şirketleri, sebze ihraç eden şirketler, balık şirketleri hepsi mağdur durumda. Bize hiçbir duyuru gelmedi. Uluslararası firmalar bu işin üzerine gidebilir ama benim gibi normal şirketler bir şey yapamıyor. Boykot uygulanacaksa önceden haber verilir. Ben ve diğer Arabistanlı iş adamları zarara uğradı. Ben şirketimi kaybettim. Benim zararı mı kim karşılayacak. Benim gibi iflas eden bir sürü iş adamı var ama onlar açıklamıyor” diye konuştu.

Suudi Arabistan'ın boykot çağrıları işe yaramadı: Türkiye'den ithalat arttı
DÜNYA
Suudi Arabistan'ın boykot çağrıları işe yaramadı: Türkiye'den ithalat arttı

BOYKOTTA ÇÖZÜM ARANIYOR

Suudi Arabistan’ın Türk mallarına yönelik uyguladığı boykotu değerlendiren GAİB Başkan’ı Fikret Kileci, Suudi Arabistan’ın uyguladığı boykotun hem Türk ihracatçıları için hem de Suudi Arabistan’daki Suudi ithalatçılar için uzun süredir devam eden bir problem olduğunu söyledi. İki tarafın da ticari anlamda sıkıntı yaşadığını kaydeden Kileci, “Bu boykotun hiçbir resmi yazısı, talimatı ve genelgesi yok. Tamamen gayri resmî yollarla uygulanıyor. Suudi Arabistan’ın Türkiye’ye uyguladığı bir takım üstü kapalı yaptırımların sona ermesi için çalışmalar sürüyor. Bu mesele ikili ilişkilerle, diplomasiyle çözülmesi gereken bir mesele. Bence onu da Türkiye belli bir noktaya getirdi. Diyalog kanalını kullanarak doğru bir strateji uyguladığımızı düşünüyorum. Mevcut durumun daha fazla süreceğini de zannetmiyorum. Çözüm aşamasına gelindi. Çünkü bu işten iki taraf da zarar görüyor. İki ülkenin sanayicisi, üreticisi ve ekonomisi de zarar görüyor” dedi.

Boykot ters tepti: Arap aktivistlerden Türkiye’ye destek
DÜNYA
Boykot ters tepti: Arap aktivistlerden Türkiye’ye destek

Suudi Arabistan'dan Türk şirketlerine yönelik boykot çağrısı
DÜNYA
Suudi Arabistan'dan Türk şirketlerine yönelik boykot çağrısı
Abone Ol Google News
Umut odası

Umut odası

​Yerli aşı ve korunduğu oda görüntülendi.
Milyonlarca öğrencinin gözü bu haberde

Milyonlarca öğrencinin gözü bu haberde

​KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı.
Nereden nereye: Merhum Muhsin Yazıcıoğlu Türkiyenin Azerbaycana iki helikopter bile veremediği o günleri böyle anlatmıştı

Patent başvurusu yapıldı

Patent başvurusu yapıldı

​Kamerası değişebilen akıllı telefonlar geliyor.
Rakiplerimiz <br>belli oluyor

Rakiplerimiz
belli oluyor

​Dünya Kupası Elemeleri kuraları bugün çekilecek.
37 bin 614 kişi<br>kısıtlamayı ihlal etti

37 bin 614 kişi
kısıtlamayı ihlal etti

​İçişleri Bakanlığı son rakamları açıkladı.
Kayıp çocuktan güzel haber

Kayıp çocuktan güzel haber

İngiltere'de yaşayan anne dört yıl sonra kızına kavuşacak.
Polise<br>tekmeli saldırı

Polise
tekmeli saldırı

​İzmir'deki olay sonrası adli işlem başlatıldı.
Alman medyası endişeli: Bölgesel bir güç haline gelen Türkiye artık tehditlere boyun eğmiyor
Dünya

Alman medyası endişeli: Bölgesel bir güç haline gelen Türkiye artık tehditlere boyun eğmiyor

Türkiye'nin dış politikada aldığı bağımsız kararlar Alman medyasında endişeyle ele alınıyor. Erdoğan’ın, Türkiye’yi bölgesel bir güç haline getirdiğini aktaran Alman gazete Tagesspiegel, bu güç sayesinde AB VE ABD’den bağımsız olarak aldığı kararlarla dış politika konusunda hiçbir ülkeye taviz vermeyen bir yol izlediğini söyledi. Türkiye'nin hem Akdeniz'deki sondaj çalışmaları hem de s-400 alımında tehditlerden etkilenmediğine vurgu yapılan analizde Türkiye'nin bağımsız ve kararlı bir yol izlediği belirtildi.
Alman hava yolu şirketi Lufthansa iflasın eşiğinde: 29 bin kişi işten çıkarılacak
Dünya

Alman hava yolu şirketi Lufthansa iflasın eşiğinde: 29 bin kişi işten çıkarılacak

Almanya'nın hava yolu devi Lufthansa pandemi nedeniyle kriz yaşıyor. Hava yolu şirketi, salgın nedeniyle çalışanlarının bir kısmını işten çıkaracak.
Evlat nöbetindeki baba: Bana rahat vermediler
Gündem

Evlat nöbetindeki baba: Bana rahat vermediler

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 177 aile, 463'üncü günde de HDP binası önündeki oturma eylemlerini sürdürürken, Emine- Şeyhmus Kaya çifti, 2015'te Lice ilçesinde kaçırılan polis memuru oğulları Vedat Kaya için koronavirüs nedeniyle Mardin'deki evlerinde eyleme devam ediyor. Şeyhmus Kaya, bir gün çocuklarına kavuşacakları ümidiyle yaşadıklarını belirterek, "Derik'te yaşıyordum. Beni suyumdan, toprağımdan, evimden, bağımdan, bahçemden ettiler. Orada bana rahat vermediler. Mardin merkeze geldim" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.