Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliğine Kaşıkçı'nın fotoğrafı yansıtıldı: Cemal için adalet Üç yıl önce Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda canice katledilen Cemal Kaşıkçı cinayetine tepkiler sürüyor. Ölümünün üçüncü yılında Kaşıkçı'nın fotoğrafı, Suudi Arabistan'ın ABD'deki büyükelçiliğine yansıtıldı. Eylemi gerçekleştiren "Önce Özgürlük" (Freedom First) Hareketi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cemal'in mirasının sonsuza ek süreceğini hatırlatmak için sergiledik. Cemal için adalet aramamıza yardım edin" ifadelerine yer verildi.

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