Dünya Suudi Arabistanın Washington Büyükelçiliğine Kaşıkçının fotoğrafı yansıtıldı Cemal için adalet
AMERİKA

Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliğine Kaşıkçı'nın fotoğrafı yansıtıldı: Cemal için adalet

Üç yıl önce Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda canice katledilen Cemal Kaşıkçı cinayetine tepkiler sürüyor. Ölümünün üçüncü yılında Kaşıkçı'nın fotoğrafı, Suudi Arabistan'ın ABD'deki büyükelçiliğine yansıtıldı. Eylemi gerçekleştiren "Önce Özgürlük" (Freedom First) Hareketi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cemal'in mirasının sonsuza ek süreceğini hatırlatmak için sergiledik. Cemal için adalet aramamıza yardım edin" ifadelerine yer verildi.

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Haber Merkezi Diğer
Suudi Arabistanın Washington Büyükelçiliğine Kaşıkçının fotoğrafı yansıtıldı: Cemal için adalet
Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliğine Kaşıkçı'nın fotoğrafı yansıtıldı.

Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği binasına, üç yıl önce İstanbul'da öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın resmi yansıtıldı. Eylemi gerçekleştiren "Önce Özgürlük" (Freedom First) Hareketi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cemal'in fotoğrafını Washington'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ne yansıttık. Cemal'in mirasının sonsuza ek süreceğini hatırlatmak için sergiledik. Cemal için adalet aramamıza yardım edin" ifadelerine yer verildi.

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