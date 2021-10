Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliğine Kaşıkçı'nın fotoğrafı yansıtıldı: Cemal için adalet

Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği binasına, üç yıl önce İstanbul'da öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın resmi yansıtıldı. Eylemi gerçekleştiren "Önce Özgürlük" (Freedom First) Hareketi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cemal'in fotoğrafını Washington'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ne yansıttık. Cemal'in mirasının sonsuza ek süreceğini hatırlatmak için sergiledik. Cemal için adalet aramamıza yardım edin" ifadelerine yer verildi.

We projected Jamal’s image onto the Saudi Embassy in Washington as a reminder that Jamal’s legacy will live on forever. Help us seek justice for Jamal.



Follow #FreedomFirst and be a part of this historic campaign!#StopMBS #JamalKhashoggi pic.twitter.com/TNTMtTbGxy

October 9, 2021

