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Dünya Suudi ordusundan Yemene hava saldırısı 4 ölü, 48 yaralı
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ORTADOĞU

Suudi ordusundan Yemen'e hava saldırısı: 4 ölü, 48 yaralı

Suudi ordusundan Yemen'e hava saldırısı: 4 ölü, 48 yaralı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Yemen'in başkent Sana'ya düzenlediği hava saldırılarında 4 kişi öldü, 48 kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
Başkent Sana'ya yönelik hava saldırısında siviller hedef alındı
Başkent Sana'ya yönelik hava saldırısında siviller hedef alındı

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği hava saldırılarında 4 kişinin öldüğünü, 48 kişinin yaralandığını duyurdu.

MSF Yemen Ofisi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, koalisyon güçlerine ait uçakların Sana'ya hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Açıklamada ayrıca saldırıda hayatını kaybeden 4 kişi ile yaralanan 48 kişinin başkentte MSF'ye bağlı hastanelere getirildiği kaydedildi.

Husilerden yapılan açıklamada da koalisyon güçlerinin Sana'ya düzenlediği hava saldırılarında 4 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılırken, yaralı sayısı ise 52 olarak kaydedildi.

  • Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
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