Dünya Suudi petrol şirketi Aramconun halka arzı onaylandı
ORTADOĞU

Suudi petrol şirketi Aramco'nun halka arzı onaylandı

Suudi Arabistan Sermaye Piyasası Kurumu, milli petrol şirketi Aramco'nun hisselerinin bir kısmının halka arzını onayladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Suudi petrol şirketi Aramco'nun halka arzı onaylandı.
Suudi petrol şirketi Aramco'nun halka arzı onaylandı.

Suudi Arabistan Sermaye Piyasası Kurumu, milli petrol şirketi Aramco'nun hisselerinin bir kısmının halka arzını onayladı.

Aramco'nun piyasa değerinin yaklaşık 1 trilyon 200 milyar dolar olduğu sanılıyor.

Şirketle ilgili süreç, dünyanın bugüne kadarki en büyük halka arzı olabilir.

İlk etapta şirket hisselerinin yüzde 1'inin ya da 2'sinin halka açılması bekleniyor.

Aramco'nun mali tabloları, faaliyetleri ve yönetimi hakkında kapsamlı bilgilerin yer aldığı rapor da 10 Kasım'da yayımlanacak.

Böylece yatırımcıların şirket hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaları, Aralık ayında da Aramco hisselerinin piyasalarda işlem görmeye başlaması bekleniyor.

1933'te kurulan Aramco, 1973-1980 yılları arasında kademeli olarak tamamen Suudi Arabistan'ın kontrolüne geçmişti.

Şirketin 2019 yılının ilk yarısındaki net kârı 46 milyar 900 milyon dolar.

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