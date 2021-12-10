Suudi Veliaht Muhammed bin Selman'dan Katar'a 4 yıl sonra ilk ziyaret

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Riyad yönetimi ve Körfez ülkelerinin 4 yıl önce Katar’a uyguladığı siyasi ve ekonomik ambargonun ardından Ocak ayında ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik atılan adımlar sonrası ilk kez Katar’a geldi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Körfez Arap ülkeleri gezisinin üçüncü durağında başkent Doha’ya iniş yaptı. Taraflar arasındaki görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra uluslararası ve bölgesel konuların ele alındığı kaydedildi. Ziyaret, Körfez ülkeleri arasındaki buzların tamamen erimesi ve yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirildi.