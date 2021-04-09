Dünya Süveyş Kanalında sıkışan geminin etrafını kazan operatör 21 saat kazdım mesaim ödenmedi
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Süveyş Kanalı’nda sıkışan geminin etrafını kazan operatör: 21 saat kazdım mesaim ödenmedi

Mısır’ın Süveyş Kanalı’nda 23 Mart'ta karaya oturan Ever Given adlı geminin kurtarılması için başlatılan tortu ve kumların çıkartılması çalışmasına katılan ekskavatör operatörü Abdullah Abdul-Gawad, "21 saat kanal kazdım. Mesaim ödenmedi." dedi.

Haber Merkezi DHA
Süveyş Kanalı’nda sıkışan geminin etrafını kazan operatör: 21 saat kazdım mesaim ödenmedi
Süveyş Kanalı’nda sıkışan geminin etrafını kazan operatör.

Mısır'da 24 Mart'ta Süveyş Kanalı'nda enlemesine karaya oturan ve deniz ticaretinin durmasına neden olan Evergreen şirketine ait Ever Given adlı konteyner gemisi, dünyanın en önemli ticaret kanalını ulaşıma kapattı. geminin kurtarılması için başlatılan tortu ve kumların çıkartılması çalışmasına katılan ekskavatör operatörü Abdullah Abdul-Gawad, günde üç saat uyuyarak kazı çalışmalarına katıldığını ifade ederek, "21 saat kanal kazdım. Mesaim ödenmedi" diyerek isyan etti.



"SADECE BİR SAAT UYUDUK"

Ekskavatör operatörü Abdullah Abdul-Gawad, günde 21 saat çalışıp sadece 3 saat uyuduğunu açıkladı. Business Insider medya organına konuşan Abdul-Gawad, 29 Mart’ta kurtarılan gemi için kendisinin ve meslektaşlarının günde sadece 1 saat uyuduklarını ifade etti. Abdul-Gawad, kendisi ve meslektaşlarının özverili çalışmalarına rağmen fazla mesai ücretinin henüz ödenmediğini belirtti. Çalışma şartlarının zor olduğuna değinen operatör işçisi, geminin dengesinin bozulup işçilerin üzerine yıkılma tehlikesi altında çalıştıklarını anlatan Abdul-Gawad, yaptığı işin önce Mısır için sonra kendisi için gurur verici olduğunu da sözlerine ekledi.


24 MART'TA KARAYA OTURMUŞTU

"The Ever Given" isimli gemi, 24 Mart'ta ülkede yaşanan kum fırtınası ve kötü hava koşulları nedeniyle karaya oturmuştu. 400 metre uzunluğunda, 59 metre genişliğinde ve 224 bin ton ağırlığındaki konteyner gemisi, Çin'den Hollanda'ya gidiyordu. Geminin dar kanalda sıkışarak geçiş yolunu kapatması sonucu kanalda uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol ve LNG sevkiyatlarında aksamalar yaşanmıştı.

DÜNYA TİCARETİNE 10 MİLYAR DOLAR ZARAR

Geminin sahibi Japon firma ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, geminin yeniden yüzdürülmesine yönelik girişimlerde "zorluklarla karşılaşıldığını" kaydetmişti. Mısırlı yetkililer, 15 bin ila 20 bin metreküp kum çeken bir tarak gemisinin, gemiyi hareket ettirmeye çalıştığını aktarmıştı.Karaya oturan Ever Given adlı dev yük gemisinin kanalı trafiğe kapatmasının dünya ticaretine haftada 10 milyar dolara kadar zarar verdiği tahmin edilmişti.

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