Dünya Taal Yanardağında anormal hareketlilik Ada sakinleri tahliye edildi
ASYA

Taal Yanardağı'nda 'anormal' hareketlilik: Ada sakinleri tahliye edildi

Filipinler’de bulunan Taal Yanardağı’nda son 24 saatte hareketlilik arttı. Uzmanlar bu durumu 'anormal ve tehlikeli' olarak nitelendirdi. Adadaki bölge sakinleri için tahliye emri verildi.

Haber Merkezi İHA
Ada sakinleri, güvenli bölgelere taşındı.
Ada sakinleri, güvenli bölgelere taşındı.

Filipinler Volkan ve Sismoloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, 311 metre yüksekliğindeki Taal Yanardağı’nda son 24 saatte hareketliliğin arttığı duyuruldu.

Yanardağ için tehlike seviyesi 1’e yükseltilirken, bu durumun "anormal" olduğu vurgulandı ve yanardağın bulunduğu adadaki bölge sakinleri için tahliye emri verildi.

İHA

Bölge sakinleri, Filipinler Sahil Güvenlik (PCG) ekipleri tarafından güvenli bölgelere götürülmeye başlandı.


İHA


  • Pasifik Ateş Çemberinde bulunan Filipinler, deprem, tsunami ve volkanik patlamalardan en çok etkilenen ülkelerden biri olarak biliniyor.

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