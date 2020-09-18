Tabutların içinde yatıp mezar kazıyorlar: Endonezya'da maske takmayanlara akıl almaz cezalar uygulanıyor

Endonezya, koronavirüs salgını ile mücadelesine devam ederken Endonezyalı yetkililer halkın kurallara duyarlılığının artması için maske takmayanlara ilginç cezalar veriyor.

TABUTLARIN İÇİNDE YATIYORLAR

Covid-19 pandemisinde maske kuralına uymayan kişilere mezar kazmak, meydanlara kurulan tabutların içinde yatmak gibi ilginç cezaların yanı sıra sokakları ve dere yataklarını temizlemek gibi kamuya hizmet cezaları da uygulanıyor.

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AMAÇ CAYDIRICI ETKİ OLUŞTURMAK

Endonezya’nın Sumatra eyaletinde bulunan Banda Aceh şehrinde dün maske kuralına uymayan bir kişiye sokak temizleme cezası verildi. Endonezya’nın Cakarta şehrinde maske takmayanlara dere yatağındaki çöpleri temizleme cezası verildi. Cakarta şehri yetkilileri ise halkın kurallara karşı duyarlılığını artırmak ve caydırıcı etki oluşturmak için hayalet kostümleri giyerek ellerinde sağlık protokollerinin yazılı olduğu pankartlarla sokakları geziyor.

8 KİŞİYE MEZAR KAZMA CEZASI

Endonezya’nın başkenti Cakarta’da 3 Eylül’de maske takmayan bir kişiye halka açık alana kurulan tabutun içinde yatma cezası verilmişti. Doğu Java eyaletinde ise aralarında çocuklarında olduğu 8 kişiye mezar kazma cezası verilmişti.

OYNAT 00:59 'Hayaletler' devriye geziyor Endonezya'da koronavirüse karşı korunma tedbirleri kapsamında ilginç bir yöntem geliştirildi. Ülkenin Java eyaletinin Kepuh köyünde dışarı çıkan çocuk ve yaşlıları korkutmak için 'hayaletler' devriye geziyor. Yüzleri beyaza boyanan ve kefene benzeyen beyaz kıyafetler giydirilen görevliler dışarı çıkanları korkutuyor. BiP'te paylaş

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