Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Tabutların içinde yatıp mezar kazıyorlar Endonezyada maske takmayanlara akıl almaz cezalar uygulanıyor
ASYA

Tabutların içinde yatıp mezar kazıyorlar: Endonezya'da maske takmayanlara akıl almaz cezalar uygulanıyor

Endonezya'da maske takmayanlara akıl almaz cezalar uygulanıyor. Maske takma kuralına uymayan halka duyarlılığı sağlamak için mezar kazmak ve sokakları temizlemek gibi ilginç cezalar veriliyor.

Cakarta’da 3 Eylül’de maske takmayan bir kişiye halka açık alana kurulan tabutun içinde yatma cezası verilmişti.

Haber Merkezi İHA
Endonezya'da maske takmayanlara ilginç cezalar veriliyor.
Endonezya'da maske takmayanlara ilginç cezalar veriliyor.

Endonezya, koronavirüs salgını ile mücadelesine devam ederken Endonezyalı yetkililer halkın kurallara duyarlılığının artması için maske takmayanlara ilginç cezalar veriyor.

TABUTLARIN İÇİNDE YATIYORLAR

Covid-19 pandemisinde maske kuralına uymayan kişilere mezar kazmak, meydanlara kurulan tabutların içinde yatmak gibi ilginç cezaların yanı sıra sokakları ve dere yataklarını temizlemek gibi kamuya hizmet cezaları da uygulanıyor.

Endonezya'nın ölü ritüeli: Her yıl mezarlıklardan ölü çıkartıp kıyafetlerini değiştiriyorlar
DÜNYA
Endonezya'nın ölü ritüeli: Her yıl mezarlıklardan ölü çıkartıp kıyafetlerini değiştiriyorlar

AMAÇ CAYDIRICI ETKİ OLUŞTURMAK

Endonezya’nın Sumatra eyaletinde bulunan Banda Aceh şehrinde dün maske kuralına uymayan bir kişiye sokak temizleme cezası verildi. Endonezya’nın Cakarta şehrinde maske takmayanlara dere yatağındaki çöpleri temizleme cezası verildi. Cakarta şehri yetkilileri ise halkın kurallara karşı duyarlılığını artırmak ve caydırıcı etki oluşturmak için hayalet kostümleri giyerek ellerinde sağlık protokollerinin yazılı olduğu pankartlarla sokakları geziyor.

8 KİŞİYE MEZAR KAZMA CEZASI

Endonezya’nın başkenti Cakarta’da 3 Eylül’de maske takmayan bir kişiye halka açık alana kurulan tabutun içinde yatma cezası verilmişti. Doğu Java eyaletinde ise aralarında çocuklarında olduğu 8 kişiye mezar kazma cezası verilmişti.

'Hayaletler' devriye geziyor
OYNAT 00:59
'Hayaletler' devriye geziyor
Endonezya'da koronavirüse karşı korunma tedbirleri kapsamında ilginç bir yöntem geliştirildi. Ülkenin Java eyaletinin Kepuh köyünde dışarı çıkan çocuk ve yaşlıları korkutmak için 'hayaletler' devriye geziyor. Yüzleri beyaza boyanan ve kefene benzeyen beyaz kıyafetler giydirilen görevliler dışarı çıkanları korkutuyor.


Abone Ol Google News
Finans dünyasınınkaranlık yüzü: BlackRock

Finans dünyasının
karanlık yüzü: BlackRock

Silah şirketlerini besleyip, DSÖ fonlarıyla günah çıkarıyor.
Salgın yeniden şiddetlendi

Salgın yeniden şiddetlendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İzmir'de çok önemli açıklama.
Karamollaoğlu: Hilafeti Atatürk değil AK Parti kaldırdı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş mesajlar.

​20 milyar dolarlık tarihin en büyük projesi.
Pazartesi günü başlıyor

Pazartesi günü başlıyor

​Ehliyet ve kimlik kartında devrim gibi gelişme, ücretsiz olacak.
Yunanistan'dan<br>yeni tahrik

Yunanistan'dan
yeni tahrik

"Türkler bunu her gördüklerinde bizi hatırlayacak."
Odun mu olalım,<br>yoksa çiçek gibi mi olalım?

Odun mu olalım,
yoksa çiçek gibi mi olalım?

​Yaşlı komşusunu döven Halil Sezai'den skandal savunma.

​Neftçi maçında, dikkatleri üstüne çekmişti.
Yolları <br>yeniden kesişti

Yolları
yeniden kesişti

Premier Lig devinde birlikte forma giyecekler.

'Yunanistan Türk ordusunun karşısına çıkamaz hale gelecek'

Yolcu otobüsü devrildi

Yolcu otobüsü devrildi

​Akasaray-Adana karayolunda feci kaza: 30 yaralı var.
Eminönü'nde dehşete<br>düşüren olay

Eminönü'nde dehşete
düşüren olay

Vatandaşlar görüp haber verdi, denizde ceset bulundu.

​Gine Başkanı Conde'nin 'bakana dayak' videosu diye servis edilmişti...
Eş zamanlı operasyon

Eş zamanlı operasyon

​Çok sayıda kişi gözaltına alındı, aramalar sürüyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.