Dünya Tabutunu ben taşırım Eylül ayında evlenecekti
ORTADOĞU

Tabutunu ben taşırım: Eylül ayında evlenecekti

3 çocuk babası şehit Taşkın'ın eşi Saniye Taşkın, eşinin tabutunu askerlerle omuzlayıp, "Ben taşırım" diyerek uzun süre yürüdü. Geride gözü yaşlı anne, baba ve 6 kardeş bırakan Şehit Civelek'in de nişanlı olduğu ve eylülde evleneceği öğrenildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Tabutunu ben taşırım: Eylül ayında evlenecekti
Irak’ın kuzeyinde süren Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Teğmen Ömer Faruk Civelek Sakarya’da, Uzman Çavuş Selahattin Taşkın ise Erzurum’da toprağa verildi.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından gerçekleştirilen taciz atışında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek (30), askeri törenle son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı.

Selahattin Taşkın
Selahattin Taşkın

Mustafa Bozkurt
Mustafa Bozkurt

EYLÜL AYINDA EVLENECEKTİ

Şehit Civelek için Gölköprü Mahallesi Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı öncesinde baba Hakkı Civelek cami önünde oğlunun tabutuna son kez sarılarak, “Komutanım, canım oğlum. Tabutla mı gelecektin benim aslan oğlum” diyerek gözyaşlarına boğuldu. Geride gözü yaşlı anne, baba ve 6 kardeş bırakan Civelek’in nişanlı olduğu ve eylül ayında evleneceği öğrenildi. Öte yandan Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 38 yaşındaki Şehit Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın’ın naaşı, Erzurum’un Oltu ilçesinde toprağa verildi.

Ömer Faruk Civelek
Ömer Faruk Civelek

Kayseri’ye şehit ateşi düştü

Bu arada Van’ın Çatak ilçesi kırsalında başlatılan EREN ABLUKA-22 Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top operasyonunda EYP patlaması sonucu uzman Jandarma Çavuş Mustafa Bozkurt’un (43) acı haberi, Kayseri’deki ailesine verildi.

MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi
GÜNDEM
MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi
Ay yüzeyini andırıyor

Ay yüzeyini andırıyor

​Sivas'ta dikkat çeken görüntü: Her sene oluyor görenler şaşırıyor.
24 şehirde satışa çıktı

24 şehirde satışa çıktı

​TOKİ'den ucuz konut projesi: İl il konut fiyatları ve başvuru şartları...
Teşekkürler Erdoğan etiketi gündem oldu

​Fransa'da alevlerle mücadele: Bilanço artıyor.

​Yarım asırlık ağacı matkapla delip içine asit enjekte ettiler.

​Düden Gölü'ndeki martı ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı.

Heyecanlandıran paylaşım: Geri sayım başladı.

​Bir şehirde daha rastlandı: Tarım ve Orman İl Müdürlüğü uyardı.

​Bolu'da 'şato tipi villalar' için yeni karar.

​İki mahalleye asit dolu variller bırakıldı, sonrası korkunç.

​Binlerce tatilci oraya akın ediyordu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.