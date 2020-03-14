Dünya Yurt dışında taharet musluklu klozet satışı patladı
AMERİKA

Taharet musluklu klozet önlemi

Yurt dışında taharet musluklu klozet satışı patladı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Covid-19 adı verilen hastalığa yol açan koronavirüs (corona virüsü), Antarktika hariç tüm kıtalara ve 120'den fazla ülkeye yayıldı. Bu tehlikeli salgının yayılması dünya çapında temizlik alanında değişimi de beraberinde getirdi. Yurt dışında kullanılan musluksuz klozetler yerini musluklular ile değiştirmeye başladı. Brondell isimli ABD'li şirket her iki dakikada bir taharet musluklu klozet sattıklarını duyurdu.

Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
Amerika'da taharet musluklu klozetlere yoğun ilgi yaşanıyor.
Amerika'da taharet musluklu klozetlere yoğun ilgi yaşanıyor.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 145 bini geçti.

Kovid-19 nedeniyle toplam 5 bin 541 kişi öldü, 72 bin 553 kişi ise iyileşti. Dünyayı saran panik havası bir çok tedbir yöntemini de beraberinde getirdi.

Vürüsün ortaya çıktı hemen her ülkede yiyecek ve temizlik ürünlerinde halk stok yapmaya başladı. Temizlik alışkanlıklarının da değiştiği bu süreçte Türkiye'de kullanılan taharet musluklu klozetlere ilgi arttı.

Taharet musluklu klozete rağbet

ABD merkezli Brondell şirketi farklı modellerde klozet üretiyor. Şirketin taharet musluklu klozet satışlarında son günlerde ciddi bir artış söz konusu. Business Insider'a konuşan şirketin sözcüsü Daniel Lalley, Amazon'da her iki dakikada bir taharet musluklu klozet sattıklarını, günlük ise ortalama bin satış gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çin ana karasında 80 bin 824, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 138 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 53 kişide Kovid-19 tespit edildi.
  • "Worldometer"deki diğer ülke ve bölgelerdeki vaka sayıları şöyle:
  • "İtalya 17 bin 660, İran 11 bin 364, Güney Kore 8 bin 86, İspanya 5 bin 232, Almanya 3 bin 675, Fransa 3 bin 661, ABD 2 bin 329, Japonya 1434, İsviçre 1359, Norveç 1002, İsveç 821, Hollanda 804, Danimarka 827, İngiltere 798, Avusturya 602, Belçika 559, Katar 320, Bahreyn 210, Kanada 200, Singapur 200, Avustralya 199, Malezya 197, Yunanistan 190, Finlandiya 156, İsrail 154, Brezilya 151, Çekya 150, Slovenya 141, İzlanda 138, Portekiz 112, Estonya 109, Irak 101, Kuveyt 100, Filipinler 98, Romanya 97, Endonezya 96, Lübnan 93, Mısır 93, İrlanda 90, Suudi Arabistan 86, Birleşik Arap Emirlikleri 85, Polonya 84, Hindistan 83, San Marino 80, Estonya 79, Tayland 75, Vietnam 49, Rusya 45, Şili 43, Sırbistan 41, Lüksemburg 38, Peru 38, Cezayir 37, Hırvatistan 37, Brunei 37, Panama 36, Filistin 35, Arjantin 34, Arnavutluk 33, Slovakya 32, Bulgaristan 31, Gürcistan 30, Pakistan 28, Belarus 27, Ekvador 26, Kosta Rika 26, Macaristan 25, Güney Afrika 24, Senegal 21, Umman 19, Bosna Hersek 18, Malta 18, Letonya 17, Tunus 16, Kolombiya 16, Azerbaycan 15, Ermenistan 15, Meksika 15, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Rum Yönetimi 14, Kuzey Makedonya 14, Afganistan 10, Bolivya 10, Maldivler 9, Faroe Adaları 9, Fas 8, Jamaika 8, Kamboçya 7, Litvanya 7, Yeni Zelanda 6, Sri Lanka 6, Fransız Guyanası 6, Kazakistan 6, Martinik 6, Moldova 6, Paraguay 6, Dominik Cumhuriyeti 5, Reunion Adası 5, Türkiye 5, Küba 4, Lihtenştayn 4, Uruguay 4, Ukrayna 3, Bangladeş 3, Manş Adaları 3, Fransız Polinezyası 3, Porto Riko 3, Monako 2, Nijerya 2, Aruba 2, Burkina Faso 2, Kamerun 2, Demokratik Kongo Cumhuriyeti 2, Gana 2, Honduras 2, Saint Martin 2, Venezuela 2, Guyana 1, Sudan 1, Andorra 1, Ürdün 1, Nepal 1, Antigua ve Barbuda 1, Butan 1, Cayman Adaları 1, Fildişi Sahili 1, Curaçao 1, Etiyopya 1, Gabon 1, Cebelitarık 1, Guadelup 1, Guatemala 1, Gine 1, Vatikan 1, Kenya 1, Moritanya 1, Moğolistan 1, St. Barth 1, Saint Lucia 1, St. Vincent Grenadines 1, Surinam 1, Esvatini 1, Togo 1, Trinidad ve Tobago 1."

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 150 bine yaklaştı: 5 binden fazla kişi öldü
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Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 150 bine yaklaştı: 5 binden fazla kişi öldü

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın açıkladı: Türkiye'de ilk, orta ve liseler 16 Mart itibari ile tatil 23 Mart'ta uzaktan eğitime geçiliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında tüm bakanların katıldığı koronavirüs toplantısı sona erdi. Türkiye'nin koronavirüs tedbirlerinin masaya yatırıldığı ve 5 saat süren toplantıda Türkiye'de eğitime ara verilmesi kararı çıktı. İlk, orta ve liseler 16 Mart itibari ile tatil edilecek. 24 Mart'tan sonra uzaktan eğitime geçilecek. Üniversiteler de 16 Mart itibari ile 3 hafta tatil edildi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, alınan kararla ara tatilin bir hafta öne alındığını kaydederek, "23 Mart itibarıyla uzaktan eğitim yöntemiyle internet ve televizyon kanallarından öğrencilerimiz eğitim görecektir" ifadelerini kullandı. Üniversitelerin de 16 Mart'tan itibaren 3 hafta boyunca tatil edileceğini bildiren Kalın, "Bunun nasıl telafi edileceği konusunda YÖK'le koordineli bir şekilde tanzim edilecek. Üniversitelerde eğitim kaybı olmaması için gerekli tedbirler alınacak" dedi. Kalın, spor müsabakaların Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı alındığını da duyurdu.

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