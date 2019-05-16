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Dünya Tahıl haznesine düşen çiftçi sıkışan bacağını çakısıyla kesti
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AMERİKA

​Tahıl haznesine düşen çiftçi sıkışan bacağını çakısıyla kesti

Tahıl haznesine düşen çiftçi sıkışan bacağını çakısıyla kesti

ABD'nin Nebraska eyaletinde bir çiftçi, tahıl haznesine sıkışıp kalmasının ardından, ezilen bacağını çakısıyla keserek hayatta kalmayı başardı.

Haber Merkezi Diğer
Kaser, bacağı tamamen iyileştikten sonra protez bir bacak alacak.
Kaser, bacağı tamamen iyileştikten sonra protez bir bacak alacak.

ABD'nin Nebraska eyaletinde yaşanan olayda, 63 yaşındaki çiftçi Kurt Kaser, yanlışlıkla tahıl haznesinin açılışına bastı. Mısırların boşalmaya başlamasıyla makine Kaser'i de içine çekerek bacağının sıkışmasına yol açtı.

  • Kaser, bacağını kurtaramadığını, yalnız olduğunu ve cep telefonunun yanında olmadığını, bu yüzden cebindeki çakısını çıkararak, bacağını dizinin altından kestiğini söyledi.

Çiftçi daha sonra yaklaşık 45 metre uzağındaki bir telefona sürünerek ulaştı ve yardım çağırdı. Hastaneye kaldırılan Kaser'in bilincini asla kaybetmediği belirtildi.

"Ben bacağımı dışarı çıkarmaya çalışıyordum ama hazne de içeri doğru çekiyordu. Bir ara pes edip bırakmak istedim. O anda aklıma cebimdeki küçük çakım geldi" diyen Kaser, bacağını kesmekten başka seçeneğinin olmadığını söyledi.

Kaser, bacağı tamamen iyileştikten sonra protez bir bacak alacak.

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